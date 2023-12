Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Fahrscheinprüfer bei Kontrolle angegriffen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:45 Uhr kam es im Bereich der Mannheimer Innenstadt zu Körperverletzungsdelikten gegenüber Fahrscheinprüfern der RNV. Drei eingesetzte Fahrscheinprüfer führten zu dieser Zeit Fahrscheinkontrollen in einer Straßenbahn, Höhe der Haltestelle Marktplatz, durch. In diesem Bezug wurden auch vier Männer, im Alter zwischen 27-32 Jahren, kontrolliert. Jene schlugen und traten im Rahmen der Kontrollmaßnahmen plötzlich auf die Kontrolleure ein. Teilweise wurde von den Tätern auch ein Pfefferspray eingesetzt. Kurz vor Eintreffen der Polizei flüchtete auch noch einer der Täter. Jener konnte aber im Rahmen der weiteren Fahndung festgestellt und festgenommen werden. Durch die Gewaltanwendungen trugen die Kontrolleure allesamt Verletzungen davon. Die Täter selbst müssen sich nun wegen Gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Tel.: 0621/1258-0, in Verbindung zu setzen.

