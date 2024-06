Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfall mit Kranfahrzeug

St. Ingbert (ots)

Am 04.06.2024 ereignete sich gegen 09:00 Uhr ein Unfall mit einem Kranfahrzeug in der Oberen Kaiserstraße in St. Ingbert-Rohrbach. Hierbei kippte ein augenscheinlich nicht ordnungsgemäß gesicherter LKW samt Kranauflieger einer Dachdeckerfirma im Zuge entsprechender Hebearbeiten seitlich um und stürzte hierbei gegen zwei Wohngebäude. Der verunfallte Kran musste folglich durch zwei Schwerlastkräne geborgen werden. An den beiden Wohngebäuden entstand Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Die entstandene Gesamtschadenshöhe liegt bei circa 80000EUR. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Vollsperrung der Oberen Kaiserstraße konnte nach Beendigung der Bergungsarbeiten gegen 15:00 Uhr aufgehoben werden.

