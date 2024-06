Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Lkw fährt auf bremsenden Pkw auf und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Viersen (ots)

Am 31.05.2024, um 14 Uhr, kam es auf der Dülkener Straße zwischen den Autobahnauffahrten zu einem Verkehrsunfall. Eine 65-jährige Viersenerin fuhr mit ihrem Auto in Richtung Dülken und musste auf Grund eines Rückstaus an der Ampel abbremsen. Ein Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr in das Heck des Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der Viersenerin in einen weiteren Pkw einer 37-jährigen Nettetalerin geschoben. Der Lkw Fahrer flüchtete umgehend von der Unfallörtlichkeit. Ein Unfallzeuge sah wie der Lkw an der nächsten Kreuzung, Dülkener Straße und Aachener Weg, nach links in Richtung Hoher Busch fuhr. Der Lkw Fahrer (55, Brüggen) erschien während der Unfallaufnahme noch an der Unfallörtlichkeit und gab an, dass er sich erst beruhigen musste. Ein Atemalkoholtest war negativ. Die 65-jährige Viersenerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise. Wer hat den Fahrer im Lkw oder auf dem Parkplatz am Hohen Busch / Steinkreis gesehen und kann weitere Angaben zu diesem machen? Grundsätzlich gilt: Unfälle können wir alle Verkehrsteilnehmenden eine Ausnahmesituation darstellen. Dennoch ist es wichtig, dass Sie an der Unfallörtlichkeit bleiben und diese nicht verlassen. Insbesondere wenn es sich um ein großes Schadensbild oder gar um verletzte Personen handelt. /cb (411)

