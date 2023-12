Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

HOLLE (hue) - Am Dienstag, den 12.12.2023, kam es in der Zeit zwischen 13:00 - 16:15 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter nutzen die Abwesenheit eines Hauseigentümers Am Kirschengarten aus und versuchten das Schloss der Hauseingangstür aufzubrechen, um sich so Zugang zum Haus zu verschaffen. Nachdem dies nicht gelang, entfernten sich die Täter in bisher nicht Richtung. Nach seiner Rückkehr stellte der Geschädigte den Einbruchversuch fest und informierte die Polizei.

Das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth hat Ermittlungen wegen des versuchten Tageswohnungseinbruchs aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Zeit auffällige Personen festgestellt haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell