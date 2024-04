PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungseinbrüche +++ Frau am Busbahnhof angegangen +++ Rucksack aus Fahrzeug gestohlen +++ Mitsubishi bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbrüche,

Eschborn-Niederhöchstadt, Ginsterweg und Rotdornweg, Dienstag, 16.04.2024, 16 Uhr bis Donnerstag, 18.04.2024, 19.50 Uhr

(ro)Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagabend brachen Unbekannte in Eschborn-Niederhöchstadt in zwei Einfamilienhäuser ein. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus im Ginsterweg und durchsuchten sämtliche Räume. Sie erbeuteten Schmuck im bislang noch nicht bekannten Wert und flüchteten unerkannt. Bei einem Einfamilienhaus im Rotdornweg brachen Diebe zwischen Dienstag- und Donnerstagabend über ein Küchenfenster ein. Auch hier wurden die Wohnräume durchsucht. Die Kriminellen ließen schließlich ein schwarzes Mountainbike aus der Gartenhütte des Anwesens mitgehen. In beiden Fällen liegen bisher keine Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Frau am Busbahnhof angegangen,

Hattersheim, Untertorstraße, Donnerstag, 18.04.2024, 8.40 Uhr

(ro)Ein Unbekannter hat eine Frau am Donnerstagmorgen am Hattersheimer Busbahnhof körperlich angegangen und ihr anschließend gedroht. Die 18-Jährige wurde aus bisher unbekannten Gründen von einem Mann auf die Schulter geschlagen. Er drohte weitere Schläge an und beschimpfte sie. Der Aggressor soll zwischen 1,55 und 1,60 Meter groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt und übergewichtig sein. Nach Angaben der Geschädigten sei er von südländischer Erscheinung, habe auffällig dicke Lippen, kurz rasierte, dunkle Haare, würde leicht humpeln und sei mit einem Jogginganzug bekleidet gewesen. Die Polizei in Hofheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

3. Rucksack aus Fahrzeug gestohlen,

Hattersheim, Heddingheimer Straße, Donnerstag, 18.04.2024, 17.40 Uhr

(ro)In Hattersheim hat ein Dieb am frühen Donnerstagabend auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heddingheimer Straße einen Rucksack aus einem Fahrzeug gestohlen. Eine Frau räumte gegen 17.40 Uhr ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Pkws. Währenddessen nutzte ein unbekannter Täter die Gelegenheit und entwendete den Rucksack, in dem sich auch das Portemonnaie der Geschädigten befand, aus dem unverschlossenen Fahrzeug. Bislang ist nur bekannt, dass der Mann ein schwarzes Oberteil mit Kapuze getragen haben soll. Sollte Ihnen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen sein, nimmt die Polizeistation Hofheim Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Mitsubishi bei Verkehrsunfallflucht beschädigt, Hattersheim, Hans-Ringenbach-Straße, Mittwoch, 17.04.2024, 20 Uhr bis Donnerstag, 18.04.2024, 8.30 Uhr

(ro)In der Nacht zum Donnerstag ereignete sich in Hattersheim in der Hans-Ringenbach-Straße eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen ordnungsgemäß geparkten, schwarzen Mitsubishi. Die verantwortliche Fahrerin oder der Fahrer entfernte sich anschließend mitsamt Fahrzeug von der Unfallstelle. Am Mitsubishi entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeuginnen und Zeugen, die am Mittwochabend den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell