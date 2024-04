PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrrad gestohlen +++ Trickdiebe unterwegs +++ Seat Leon beschädigt +++ erst ausgebremst, dann angespuckt +++ Zeugen verhindern Unfallflucht ++ Unfall mit Verletzten

Hofheim (ots)

1. Fahrrad gestohlen,

Hochheim, Sandstraße, Dienstag, 16.04.2024, 18.45 Uhr bis 22 Uhr

(ro)In Hochheim haben Diebe am Dienstagabend ein Fahrrad gestohlen. Das Herrenrad der Marke "BMW" wurde von dem Besitzer gegen 18.45 Uhr mit dem Vorderrad an den Fahrradständern des Bahnhofs in der Sandstraße angeschlossen. Unbekannte Täter machten sich am Vorderrad zu schaffen und trennten dieses auf unbekannte Art und Weise vom Rahmen ab. Sie flüchteten samt Fahrrad, das Vorderrad verblieb mit Schloss am Tatort. Die Polizei in Flörsheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2. Trickdiebe unterwegs,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Freitag, 12.04.2024, 14.50 Uhr bis 15.05 Uhr

(ro)Eine Frau wurde in Bad Soden am Freitagnachmittag in einer Bank in der Königsteiner Straße von Trickdieben abgelenkt und dann bestohlen. Die Geschädigte erledigte Bankgeschäfte an einem der Automaten. Ein Mann lenkte sie ab, indem er auf einen Geldschein hinwies, der hinter ihr auf dem Boden lag. Während die Frau den Schein aufheben wollte, brach vermutlich ein bisher unbekannter Komplize des Mannes den Vorgang am Bankautomaten ab und entnahm zunächst unbemerkt die EC-Karte der Frau. Beide verließen danach zügig die Filiale. Die Frau bemerkte das Fehlen der EC-Karte erst, nachdem der Mann die Bank schon verlassen hatte. Er soll klein und etwa 50 Jahre alt sein. Laut Angaben der Geschädigten habe er ein leicht ungepflegtes Äußeres gehabt. Zu seinem Komplizen liegt noch keine Beschreibung vor. Nach ersten Ermittlungen wurde die Karte vor der Sperrung nicht eingesetzt. Die Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Seat Leon beschädigt,

Hochheim, Danziger Allee, Sonntag, 14.04.2024, 0 Uhr bis Dienstag, 16.04.2024, 11 Uhr

(ro)Ein oder mehrere Täter haben zwischen Sonntagnacht und Dienstagmittag in Hochheim einen roten Seat Leon beschädigt. Das Fahrzeug war im benannten Zeitraum in der Danziger Allee geparkt und wurde durch Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer (06145) 5467-0 bei der Polizei in Flörsheim.

4. Erst ausgebremst, dann bespuckt,

Eppstein-Bremthal, Niederjosbacher Straße, Dienstag, 16.04.2024, 13.50 Uhr

(ro)Im Eppsteiner Ortsteil Bremthal wurde ein Fahrer eines grauen VW Polo von einem BMW-Fahrer zunächst ausgebremst und im weiteren Verlauf bespuckt. Der 74-Jährige VW-Fahrer befuhr die Niederjosbacher Straße aus Richtung Niederjosbach. Auf der Gegenfahrbahn fuhr zur gleichen Zeit der Fahrer eines BMW an einem Hindernis vorbei, obwohl er wartepflichtig gewesen wäre. Der 74-Jährige habe nach eigenen Angaben stark abbremsen müssen, damit es nicht zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kommt. Der BMW sei dann langsam am Polo vorbeigefahren. Beide Fahrzeugführer hatten ihr Fenster heruntergelassen und es gab ein kurzes Wortgefecht, als beide Fahrzeuge auf einer Höhe waren. Im Verlauf dessen drohte der BMW-Fahrer dem Polo-Fahrer Schläge an und bespuckte ihn. Danach fuhr der blaue BMW X3 in Richtung Niederjosbach davon. Der Fahrer soll nach Zeugenaussagen etwa 50 Jahre alt und von kräftiger Statur sein, er habe leicht ergrautes Haar. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

5. Betrunken über rote Ampel gefahren,

Hattersheim, Frankfurter Straße, Dienstag, 16.04.2024, 22.10 Uhr

(ro)Einer Streife der Polizei in Hofheim fiel am Dienstagabend in Hattersheim ein Mitsubishi Colt auf, da der Fahrer das Rotlicht einer Ampel in der Frankfurter Straße missachtete. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten schnell, dass der 56-Jährige Fahrer nach Alkohol roch, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der Mann wurde festgenommen und musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, der 56-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

6. Zeugen verhindern Unfallflucht,

Eschborn, Frankfurter Straße, Dienstag, 16.04.2024, 24 Uhr

(ro)In Eschborn haben Zeugen in der Nacht auf Mittwoch einen Unfall in der Frankfurter Straße beobachtet und verhindert, dass der betrunkene Verursacher einfach weiterfuhr. Ein 38-jähriger Fahrer eines VW Passat touchierte beim Ausparken ein ebenfalls geparkten VW. Zwei Männer, die zu Fuß unterwegs waren, beobachteten den Unfall und einer verfolgte den weiterfahrenden Passat, sodass der Fahrer schließlich anhielt. Die Männer hielten den offensichtlich betrunkenen Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, dieser beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 3.000 Euro. Der 38-Jährige musste sich auf der Polizeistation Eschborn einer Blutentnahme unterziehen und wurde danach wieder entlassen.

7. Unfall mit Verletzten,

Hofheim-Wallau, Bundesautobahn 3, Dienstag, 16.04.2024, 9.43 Uhr

(ro)Am Dienstagmorgen sind auf der Autobahn bei Hofheim-Wallau zwei Personen bei einer Kollision von drei Fahrzeugen verletzt worden. Gegen 9.43 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Unfall auf der Bundesautobahn 3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Anschlussstelle Niedernhausen in Fahrtrichtung Köln gerufen. Dort war eine 51-Jährige mit einem BMW X850 auf der rechten Fahrspur unterwegs. Sie wollte auf den mittleren Fahrstreifen wechseln und übersah nach ersten Ermittlungen einen Ford Focus, der auf der mittleren Spur unterwegs war. Durch den Zusammenstoß geriet der BMW ins Schleudern und drehte sich mehrmals um die eigene Achse, bevor er auf der linken Fahrspur liegenblieb. Ein 58 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Ford. Die Fahrerin des BMW und der Fahrer des Sattelzugs wurden verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, die Fahrzeuge der beiden wurden abgeschleppt. Der 36-jährige Ford Fahrer blieb unverletzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste zwei Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Limburg gesperrt werden. Gegen 11.30 Uhr konnte die beiden Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf über 55.000 Euro.

