POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (05.01.2024) versuchte ein bislang Unbekannter in eine Wohnung einzubrechen. Er rechnete aber nicht mit der Bewohnerin im Haus. Gegen 09.20 Uhr klingelte ein Unbekannter bei einer Wohnung in der Oblatterwallstraße. Die Bewohnerin reagierte aber nicht auf das Klingeln. Wenige Minuten später hörte sie, wie sich jemand an der Wohnungstüre zu schaffen machte und diese schließlich ...

mehr