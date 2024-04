PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zeugenaufruf - Belästigung auf Flohmarkt +++ Portemonnaie entwendet +++ Fiat zerkratzt +++ Bäume mit Symbolen besprüht +++ Parkplatz beschädigt +++ Unfallflucht +++ Kollision mit Baum

Hofheim (ots)

1. Zeugenaufruf - sexuelle Belästigung auf Eschborner Flohmarkt, Eschborn, Ginnheimer Straße, Sonntag, 07.04.2024, 12.30 Uhr

(ro)Am 08.04.2024 berichtete die Polizei bereits über einen 59-jähriger Mann, der am Sonntag auf einem Flohmarkt in der Ginnheimer Straße in Eschborn eine Frau belästigt hat (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/5752458). Der Mann konnte noch am Tatort von Polizeikräften festgenommen werden. Die Kriminalpolizei sucht hier nun weitere Zeuginnen oder Zeugen des Geschehens: Wer hat verdächtige Beobachtungen in Bezug auf einen sexuellen Übergriff oder exhibitionistische Handlungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei in Sulzbach.

2. Portemonnaie entwendet,

Hattersheim, Am Markt, Sonntag, 14.04.2024, 13 Uhr bis 14 Uhr

(ro)In Hattersheim hat ein Unbekannter am Sonntagmittag einer Rollstuhlfahrerin das Portemonnaie entwendet. Die Geschädigte war zwischen 13 Uhr und 14 Uhr mit ihrem elektrischen Rollstuhl in der Fußgängerzone "Am Markt" unterwegs. Der Täter nutzte einen Augenblick der Ablenkung und stahl der Frau das Portemonnaie, welches sie auf ihrem Schoß liegen hatte. Er flüchtete samt Portemonnaie, in dem sich unter anderem Bargeld in dreistelliger Höhe befand, in unbekannte Richtung. Bislang ist nur bekannt, dass es sich um einen männlichen Täter handelt. Die Polizei in Hofheim ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

3. Fiat 500 zerkratzt,

Liederbach-Oberliederbach, Auf den Gänsewiesen, Sonntag, 14.04.2024, 13.45 Uhr bis 14.10 Uhr

(ro)Am Sonntag haben ein oder mehrere Täter einen blauen Fiat 500 im Liederbacher Ortsteil Oberliederbach zerkratzt. Ein Mann hatte seinen blauen Fiat um 13.45 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße "Auf den Gänsewiesen" geparkt. Als er gegen 14.10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die linke Fahrzeugseite mit einem langen, geschwungenen Kratzer versehen war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

4. Bäume mit verfassungsfeindlichen Symbolen besprüht, Hofheim, Wanderweg im Hofheimer Stadtwald, Feststellzeitpunkt: Montag, 15.04.2024, 11.30 Uhr

(ro)Unbekannte haben in den letzten Tagen zahlreiche Bäume im Hofheimer Stadtwald mit verfassungsfeindlichen Symbolen besprüht. Dies wurde am Montagmittag bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Täter nutzten rote Farbe und sprühten mehrfach die Zahl "88" sowie an drei Stellen ein Hakenkreuz an die Baumstämme. Die Symbole hat die Revierförsterei bereits beseitigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um sachdienliche Hinweise.

5. Parkplatz beschädigt,

Eppstein-Bremthal, Landesstraße 3017, Parkplatz eines Sportvereins, Dienstag, 02.04.2024, 17 Uhr bis Mittwoch, 03.04.2024, 7 Uhr

(ro)Anfang April haben Unbekannte in Eppstein-Bremthal deutliche Driftspuren mit ihrem Kraftfahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz eines Sportvereins nahe der Landesstraße 3017 hinterlassen. Der Belag des Parkplatzes wurde dadurch beschädigt, der entstandene Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Die Polizei in Kelkheim sucht Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer (06195) 6749-0.

6. Ford Transit bei Unfallflucht beschädigt, Hofheim, Nachtigallenweg, Freitag, 12.04.2024, 16 Uhr bis Sonntag, 14.04.2024, 13.30 Uhr

(ro)In Hofheim kam es zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagmittag, 13.30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Ein roter Ford Transit stand in dem genannten Zeitraum im Nachtigallenweg geparkt. Bei ihrer Rückkehr mussten die Besitzer feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug den Pkw an der linken Fahrzeugseite beschädigt hatte. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen nicht vor. Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

7. Bei Kollision mit Baum schwer verletzt, Hochheim, Bundesautobahn 671, Dienstag, 16.04.2024, 5:55 Uhr

(wie) Am frühen Dienstagmorgen ist auf der Autobahn bei Hochheim eine Frau bei einer Kollision mit einem Baum schwer verletzt worden. Gegen 05:55 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst von Zeugen und dem Notrufsystem eines Pkw zur Ausfahrt Hochheim-Nord an der A 671 in Fahrtrichtung Darmstadt gerufen. Dort war eine 23-Jährige mit einem Mercedes Kombi von der Autobahn abgefahren und hatte im Kurvenbereich nach dem Verzögerungsstreifen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Hierdurch drehte sich der Mercedes im Grünstreifen quer, kippte auf die Seite und kollidierte mit dem Dach voraus mit einem Baum. Hierbei wurde die Fahrerin schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Verletzte mit schwerem Gerät aus dem Wrack und übergab sie an die Rettungskräfte. Nach der ersten notärztlichen Behandlung wurde die Frau schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A 671 in Richtung Darmstadt gesperrt werden. Gegen 08:15 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden, die restliche Fahrbahn inklusive der Ausfahrt war bis circa 10:30 Uhr weiter gesperrt. Der Baum musste wegen der starken Beschädigungen gefällt werden. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf über 70.000 EUR.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell