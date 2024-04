PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrraddiebe unterwegs +++ Porsche angegangen +++ Automat aufgebrochen +++ Autoreifen aus Tiefgarage gestohlen +++ Hakenkreuz auf Fahrbahn gesprüht +++ VW Golf bei Unfallflucht beschädigt

Hofheim (ots)

1. Fahrraddiebe unterwegs,

Liederbach, In den Eichen, Liederbach, Oberliederbach, Am Wehr, Hofheim, Kirschgartenstraße, Eschborn, Weißdornweg, Freitag, 06.04.2024, 13 Uhr bis Sonntag, 21 Uhr

(ro)Im Main-Taunus-Kreis waren in den vergangenen Tagen wiederholt Fahrraddiebe unterwegs, die es auf hochwertige Fahrräder abgesehen hatten. In Liederbach öffneten unbekannte Täter zwischen Freitagmittag, 06.04.2024, und Samstagabend, 13.04.2024, gewaltsam ein Garagentor in der Straße "In den Eichen". Sie stahlen ein rotes Rennrad der Marke "Canyon" im Wert von über 1.900 Euro und flüchteten unerkannt. Im Liederbacher Ortsteil Oberliederbach verschafften sich unbekannte Täter zwischen Freitagmittag und Samstagabend unberechtigt Zutritt zu einem Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Wehr". Sie erbeuteten ein schwarzes Mountainbike der Marke "Trek" im Wert von 1.000 Euro und konnten das Anwesen unbemerkt samt Fahrrad verlassen. In beiden Fällen liegen bisher keine Täterhinweise vor. Die Polizei in Kelkheim bittet um Hinweise zu den Diebstählen in Liederbach und nimmt diese unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen. Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen gelangten Diebe auf unbekannte Art und Weise zu den Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Kirschgartenstraße. Sie brachen ein Abteil auf und stahlen ein hellblaues E-Bike der Marke "Bulls" im Wert von über 3.500 Euro. Auch hier konnten die Täter unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0. Am Sonntag suchten Kriminelle in Eschborn zwischen 14 Uhr und 21 Uhr eine Gartenhütte auf einem Grundstück eines Einfamilienhauses im Weißdornweg auf. Hieraus entwendeten sie ein hochwertiges Trekkingfahrrad und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizeistation Eschborn sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegengenommen.

2. Porsche angegangen,

Hattersheim, Heddingheimer Straße, Montag, 01.04.2024, 8 Uhr bis 14.04.2024, 23 Uhr

(ro)In Hattersheim hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen auf Räder und Scheinwerfer eines Porsche Panamera abgesehen. Die Täter gingen das auf einem Privatparkplatz in der Heddingheimer Straße abgestellte Fahrzeug zwischen Montagmorgen, 01.04.2024, und Sonntagabend, 14.04.2024, an. Sie montierten alle vier Reifen samt Felgen sowie die beiden vorderen Scheinwerfer ab. Mit der Beute im Wert von etwa 11.000 Euro konnten die Diebe unerkannt flüchten. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Automaten aufgebrochen,

Eppstein, Burgstraße, Sonntag, 14.04.2024, 4.40 Uhr und 10 Uhr

(ro)Kriminelle haben am Sonntagmorgen in Eppstein eine Gaststätte aufgesucht und dort Spielautomaten aufgebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam in die Gaststätte und gingen zwei aufgestellte Spielautomaten sowie eine Kasse an. Aus den aufgebrochenen Automaten sowie der Kasse konnte Bargeld in bislang unbekannter Summe erlangt werden. Samt Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Es entstand ein hoher, fünfstelliger Sachschaden. Wer hat am Sonntag zwischen 4.40 Uhr und 10 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

4. Autoreifen aus Tiefgarage gestohlen,

Bad Soden, Bonner Straße, Mittwoch, 10.04.2024, 19 Uhr und Sonntag, 14.04.2024, 15 Uhr

(ro)In Bad Soden haben unbekannte Täter zwischen Mittwochabend und Sonntagnachmittag vier Autoreifen samt Felgen aus einer Tiefgarage gestohlen. Sie gelangten auf unbekannte Art und Weise in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bonner Straße. Sie erbeuteten vier Reifen samt Felgen im Wert von circa 1.500 Euro und flüchteten unerkannt. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Hakenkreuz auf Fahrbahn gesprüht,

Eschborn, Landesstraße 3005, Abfahrt Eschborn Ost, Feststellzeitpunkt: Sonntag, 14.04.2024, 13 Uhr

(ro)In Eschborn haben ein oder mehrere unbekannte Täter in Höhe der Abfahrt zu den Großmärkten ein Hakenkreuz auf die Fahrbahn der Landesstraße 3005 gesprüht. Dies wurde am Sonntagmittag bei der Polizei in Eschborn zur Anzeige gebracht. Wann genau der oder die unbekannten Täter das verfassungsfeindliche Zeichen mit hellblauer Farbe auf die Fahrbahn gesprüht haben ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

6. VW Golf bei Unfallflucht beschädigt,

Sulzbach, Cretzmarstraße, Montag, 01.04.2024, 18 Uhr bis Donnerstag, 11.04.2024, 8.15 Uhr

(ro)In Sulzbach wurde in den vergangenen Tagen ein VW Golf bei einer Unfallflucht beschädigt. Ein Mann hatte seinen schwarzen Golf ordnungsgemäß am Montagabend, 01.04.2024, am Straßenrand in der Cretzmarstraße abgestellt. Am Donnerstagmorgen, 11.04.2024, stellte er auf der Fahrerseite einen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Golf mutmaßlich beim Vorbeifahren und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell