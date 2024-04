PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auseinandersetzung an Bankautomat artet aus +++ Einbruch in Restaurant +++ Einbrecher erbeuten Schmuck +++ Falsche Handwerker in Eschborn

Hofheim (ots)

1. Auseinandersetzung an Bankautomat artet aus, Kelkheim, Fischbach, Kelkheimer Straße, Donnerstag, 11.04.2024, 9.20 Uhr

(da)Im Kelkheimer Stadtteil Fischbach ist am Donnerstag eine Auseinandersetzung an einem Geldautomaten ausgeartet. Jetzt ermittelt die Polizei. Gegen 9.20 Uhr befand sich ein 55-Jähriger an einem Selbstbedienungsschalter in der Kelkheimer Straße, als ein bislang unbekannter Mann den Raum betrat und ihn beiseite drängte, offenbar um eigene Abhebungen am Automaten zu tätigen. Daraufhin kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Unbekannte mehrfach beleidigend geworden sein soll. Darüber hinaus soll der Unbekannte den 55-Jährigen mit einer in der Hand gehaltenen Kaffeetasse geschlagen und ihn eine Treppe hinuntergestoßen haben. Der 55-Jährige entfernte sich daraufhin, ging zur Polizei und erstattete Anzeige. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit dunklen, kurzen Haaren gehandelt haben. Er war schlank und mit einer blauen Jacke bekleidet. Die Polizei sucht nun nach dem Mann, aber auch nach weiteren Zeuginnen und Zeugen. Denn zur gleichen Zeit sollen auch andere Personen an den Geldautomaten gestanden haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 zu melden.

2. Einbruch in Restaurant,

Kriftel, Frankfurter Straße, Donnerstag, 11.04.2024, 0.10 Uhr bis 5.50 Uhr

(da)Am Donnerstagmorgen kam es in Kriftel zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Zwischen 0.10 Uhr und 5.50 Uhr hebelten die bislang unbekannten Täter eine Hintertür der Gaststätte in der Frankfurter Straße auf und gelangten so in die Innenräume. Hier erbeuteten sie diverses Bargeld und ein Tablet, mit dem sie im Schutze der Nacht flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Personen oder Geräusche in der Frankfurter Straße bemerkt? Hinweise werden unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

3. Fahrrad aus Keller gestohlen,

Schwalbach, Thüringer Straße, Mittwoch, 10.04.2024, 13 Uhr bis Donnerstag, 11.04.2024, 10.30 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen ein Elektrofahrrad aus einem Keller in Schwalbach gestohlen. Das Fahrrad stand seit Mittwoch, 13 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Thüringer Straße. Am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr stellte der Besitzer fest, dass das Fahrrad im Wert von rund 6.000 Euro gestohlen worden war. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein "Riese & Müller Homage GT vario" in weiß. Die Polizei ermittelt. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Jacke aus Cabrio entwendet,

Sulzbach, Haingrabenstraße, Mittwoch, 10.04.2024, 18 Uhr bis Donnerstag, 11.04.2024, 8 Uhr

(da)In der Nacht auf Donnerstag wurde eine Jacke aus einem Cabrio in Sulzbach gestohlen. Das Auto, ein blauer Mercedes SL 500, parkte von Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 8 Uhr in der Haingrabenstraße. In dieser Zeit schnitt ein bislang unbekannter Täter die geschlossene Plexiglasscheibe auf, um an eine darin liegende Jacke zu gelangen. Mit dieser Beute entkam der Dieb unerkannt. Die Polizeistation Eschborn sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegengenommen.

5. Einbrecher erbeuten Schmuck,

Bad Soden, Kronberger Straße, Mittwoch, 27.03.2024 bis Donnerstag, 11.04.2024

(da)Einbrecher sind in den vergangenen Wochen in eine Wohnung in Bad Soden eingedrungen. Zwischen Mittwoch, 27.03. und Donnerstag, 11.04. drangen die Einbrecher in das Mehrfamilienhaus in der Kronberger Straße ein. Ihr Ziel war eine Wohnung im zweiten Stock. Nachdem sie die Wohnungstür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten mit diversem Schmuck im Gepäck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an (06196) 2073-0.

6. Falsche Handwerker in Eschborn,

Eschborn, Hamburger Straße, Donnerstag, 11.04.2024, 13 Uhr

(da)Ein falscher Handwerker hat am Donnerstag eine Seniorin in Eschborn um ihren Schmuck gebracht. Der Unbekannte klingelte gegen 13 Uhr bei der Frau in der Hamburger Straße und gab vor, Reparaturen in ihrer Wohnung durchführen zu müssen. Dort lenkte der Ganove die Dame im Badezimmer ab, indem sie zwei Abflüsse zuhalten solle, damit er selbst unbemerkt die übrigen Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchen konnte. Mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro flüchtete der Trickdieb anschließend in unbekannte Richtung. Er wurde im Nachhinein als männlich, etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank und mit dunkelbraunen Augen beschrieben. Er soll eine dunkle Hose und eine leuchtend gelbe Jacke getragen und Deutsch mit südosteuropäischem Akzent gesprochen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

