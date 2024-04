PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Jugendlicher zusammengeschlagen und fremdenfeindlich beleidigt +++ Fahrradfahrer von vorbeifahrendem Auto genötigt +++ Unfallflucht in Bad Soden +++ Auto beschädigt und davongefahren

Hofheim (ots)

1. Jugendlicher zusammengeschlagen und fremdenfeindlich beleidigt, Bad Soden, Neuenhain, Im Hopfengarten, Dienstag, 09.04.2024, 23.20 Uhr

(da)Ein Jugendlicher ist am Dienstagabend im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain von drei Unbekannten fremdenfeindlich beleidigt und anschließend zusammengeschlagen worden. Der 17-Jährige war gegen 23.20 Uhr mit zwei Freunden in der Straße "Im Hopfengarten" unterwegs, als er von drei Unbekannten angesprochen wurde. Schnell kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Gruppe den 17-Jährigen auch wegen seiner Nationalität beleidigte. Dann schlugen und traten sie mehrfach auf ihn ein. Selbst als der Junge zu Boden fiel, ließen die drei Täter nicht von ihm ab und traktierten ihn weiter mit Schlägen und Tritten, bevor sie die Flucht ergriffen. Der 17-Jährige erlitt multiple Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndet jetzt nach den drei Tätern. Es handelte sich um drei Männer. Der erste war dick, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, hatte dunkle kurze Haare, einen Bart und wurde als südländischer Phänotyp beschrieben. Er war mit einem grauen Kapuzenpullover, einer Daunenjacke und einer blauen Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet. Der zweite Täter war schlank, hatte längere lockige Haare und wurde mit einem osteuropäischen Phänotyp beschrieben. Er trug eine dunkelgrüne Jacke mit grauer Kapuze und eine blaue Jogginghose mit weißen Streifen. Der dritte Täter war schlank und hatte ein südländisches Aussehen. Wer hat die drei in der Nacht gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Fahrradfahrer von vorbeifahrendem Auto bedrängt, Bundesstraße 455, bei Eppstein, Montag, 08.04.2024, 15 Uhr

(da)Ein Radfahrer ist am Montag auf der Bundesstraße 455 bei Eppstein von einem vorbeifahrenden Auto genötigt worden. Der Radfahrer war gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Hofheim-Lorsbach unterwegs, als sich von hinten ein schwarzer SAAB genähert und mehrfach gehupt haben soll. Zudem sei die Fahrerin des SAAB sehr dicht auf den Radfahrer aufgefahren, bis sie ihn schließlich mit geringem Seitenabstand überholt habe. Bei der Fahrerin soll es sich um eine ca. 1,60 m große und ca. 80 Jahre alte Frau gehandelt haben. Das Kennzeichen des SAAB ist der Polizei bereits bekannt. Sie bittet dennoch um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Zeuginnen und Zeugen oder die in Frage kommende Fahrerin werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06195) 6749-0 zu melden.

3. Unfallflucht in Bad Soden,

Sulzbach, Bahnstraße, Montag, 08.04.2024, 16 Uhr bis Dienstag, 09.04.2024, 8.45 Uhr

(da)Am Dienstag wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in Sulzbach gemeldet. In der Zeit von Montag, 16 Uhr bis Dienstag, 8.45 Uhr parkte eine weiße Mercedes A-Klasse in der Bahnstraße in Höhe der Hausnummer 13. In diesem Zeitraum muss ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen die A-Klasse gestoßen sein und diese beschädigt haben. Da die hierfür verantwortliche Person sich samt Fahrzeug von der Unfallstelle entfernte, ohne den Schaden zu melden, ermittelt nun der Regionale Verkehrsdienst der Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Anhand des Spurenbildes dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein gelbes Fahrzeug handeln. Weitere Hinweise in diesem Zusammenhang werden unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

4. Auto beschädigt und davongefahren,

Bad Soden, Kronberger Straße, Dienstag, 09.04.2024, 6.50 Uhr bis 15.40 Uhr

(da)Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am Dienstag in Bad Soden einen Porsche beschädigt. Der blaue Porsche Cayenne war zwischen 6.50 Uhr und 15.40 Uhr am Fahrbahnrand der Kronberger Straße geparkt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er frische Unfallspuren an der hinteren linken Stoßstange fest. Der Schaden wird derzeit auf über 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell