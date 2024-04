PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch bei der Feuerwehr +++ Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus +++ Diesel aus Bagger entwendet +++ Von der Fahrbahn abgekommen und verletzt +++ Volltrunken über Autobahn gefahren

Hofheim (ots)

Einbruch bei der Feuerwehr +++ Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus +++ Diesel aus Bagger entwendet

1. Einbruch bei der Feuerwehr,

Bad Soden, Altenhain, Kirchstraße, Montag, 08.04.2024, 22 Uhr bis Dienstag, 09.04.2024, 9.40 Uhr

(da)In der Nacht auf Dienstag brachen Unbekannte in die Feuerwache des Bad Sodener Stadtteils Altenhain ein. Zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 9.40 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu der Wache in der Kirchstraße. Dazu warfen sie mit einem Stein den Glaseinsatz eines Rolltores ein und gelangten so in die Fahrzeughalle. Von den Ladeflächen der dort abgestellten Feuerwehrfahrzeuge entwendeten sie anschließend diverse Werkzeuge, bevor sie unerkannt flüchteten. Der genaue Wert und die Anzahl des Diebesgutes konnten noch nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus, Eschborn, Berliner Straße, Mittwoch, 27.03.2024 bis Montag, 08.04.2024

(da)Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Wohnung in Eschborn eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich zu einem noch unbekannten Zeitpunkt seit dem 27. März Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße. Dort hebelten sie eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf. Im Inneren entwendeten sie dann diversen Schmuck und Bargeld, mit dem sie anschließend unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

3. Diesel aus Bagger entwendet,

Eschborn, Helfmann-Park, Montag, 08.04.2024, 17 Uhr bis Dienstag, 09.04.2024, 8 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag Treibstoff aus drei Baggern in Eschborn gestohlen. Die Bagger waren von Montagabend bis Dienstagmorgen auf einem Feld in der Nähe der Straße "Helfmann-Park" sowie der Bahngleise abgestellt. In dieser Zeit machten sich Unbekannte an den Tanks der Baufahrzeuge zu schaffen und füllten Dieselkraftstoff ab. Wie sie den Kraftstoff abtransportierten, ist bislang nicht bekannt. Sollte Ihnen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen sein, nimmt die Polizeistation Eschborn Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Polizeiautobahnstation

1. Von der Fahrbahn abgekommen und verletzt, Kriftel, Bundesautobahn 66, Montag, 08.04.2024, 15:30 Uhr

(wie) Ein Fahranfänger ist am Montagnachmittag in einer Ausfahrt der Autobahn bei Kriftel von der Fahrbahn abgekommen und verletzt worden. Der 17-Jährige war mit einem 125er Motorrad der Marke KTM auf der A 66 in Richtung Frankfurt unterwegs. An der Anschlussstelle Hattersheim wollte er die Autobahn verlassen und fuhr auf den Verzögerungsstreifen. In der folgenden Kurve der Ausfahrt verlor er aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über das Zweirad und prallte gegen die Schutzplanke. Da er hierbei verletzt wurde, brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Motorrad ließ die Autobahnpolizei abschleppen, der Sachschaden wird auf unter 2.000 EUR geschätzt.

2. Volltrunken über Autobahn gefahren,

Hochheim, Bundesautobahn 66, Montag, 08.04.2024, 12:40 Uhr

(wie) Am Montagmittag ist ein vollkommen betrunkener Mann mit seinem Auto über die Autobahn bei Hochheim gefahren, er wurde schließlich von Feuerwehr und Polizei gestoppt. Der 31-Jährige befuhr mit einem Ford die A 66 in Richtung Rüdesheim, wobei er das Fahrzeug aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht sicher steuern konnte. Bei Hofheim prallte er fast gegen den Dienstwagen der Feuerwehr, der sich ebenfalls auf der Autobahn befand. Dessen Fahrer stoppte den Ford daraufhin an der nächsten Ausfahrt und stellte den Fahrer zur Rede. Als er den Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahrnahm, verständigte der Feuerwehrmann die Polizei. Auf die Streife wollte der Betrunkene aber nicht warten und fuhr einfach weiter. Der Feuerwehrmann verfolgte den teils Schlangenlinien fahrenden Ford und informierte die Autobahnpolizei stets über den aktuellen Standort. Der 31-Jährige versuchte den Feuerwehrwagen abzuschütteln, dies gelang ihm aber nicht. Schließlich konnte er im Bereich der Mainzer Straße angehalten und festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest zeigte den unglaublichen Wert von über 3,5 Promille. Somit nahmen die Beamten den Mann mit zur Dienststelle, stellten den Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Dank der wieder guten Zusammenarbeit von Feuerwehr und Polizei konnte eine konkrete Gefahr aus dem Straßenverkehr entfernt werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell