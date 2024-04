PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus 05.04.2024, 15:00 Uhr bis 06.04.2024, 11:30 Uhr

Hofheim (ots)

Einbrecher entwenden Fahrzeug

Schwalbach a.T., Ginnheimer Straße Donnerstag, 04.04.2024, 20:00 Uhr bis Freitag, 05.04.2024, 10:15 Uhr

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit eines Hausbesitzers aus, um in dessen Einfamilienhaus einzubrechen. Hierzu hebelten sie die Eingangstür des Hauses auf und gelangten so in das Gebäude. Dort entwendeten sie zunächst einen Fahrzeugschlüssel des Pkw des Geschädigten, welcher vor dem Haus geparkt stand. Im Anschluss stahlen die Täter dann den Pkw und fuhren damit in unbekannte Richtung davon. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen BMW-Kombi der 5er-Reihe aus dem Jahr 2011. Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt nun in dieser Angelegenheit und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06196/2073-0.

Versuchter Einbruch

Schwalbach a.T., Mecklenburger Straße Donnerstag, 04.04.2024, 20:00 Uhr bis Freitag, 05.04.2024, 10:00 Uhr

Einbrecher versuchten, sich im oben genannten Zeitraum an der Hauseingangstür eines Reihenhauses durch Hebeln Zutritt zu diesem zu verschaffen. Da die Tür jedoch über mehrere moderne Sicherungsvorrichtungen verfügte, mussten die Täter ihr Vorhaben aufgeben und flüchteten in unbekannte Richtung. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 750EUR. Hinweise hierzu bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196/2073-0.

Täter entwenden hochwertiges E-Bike

Sulzbach a.T., Bahnstraße Mittwoch, 03.04.2024, 16:00 Uhr bis Freitag, 05.04.2024, 18:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im genannten Tatzeitraum Zugang zu einer Tiefgarage in der Sulzbacher Bahnstraße. Aus einem dortigen Fahrradabstellraum entwendeten die Täter ein verschlossenes E-Bike der Marke "ZEMO" in schwarz und verließen im Anschluss die Örtlichkeit wieder. Wie sich die Diebe Zutritt zu dem Fahrradabstellraum verschafften, bleibt weiter zu ermitteln. Das entwendete Fahrrad hat einen Wert von ca. 5000EUR und wurde durch die Täter inklusive des daran befindlichen Schlosses entwendet. Der Sachverhalt wird durch die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn bearbeitet, welche Hinweise unter der Rufnummer 06196/9695-0 entgegennimmt.

Mehrere Einbruchsversuche

Hattersheim a.M., Mühlenviertel Donnerstag, 04.04.2024, 18:00 Uhr bis Freitag, 05.04.2024, 11:15 Uhr

Im Hattersheimer Mühlenviertel kam es vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu mehreren Versuchen, in Kellerräume einzubrechen. In vier Fällen betraten die Täter die Mehrfamilienhäuser auf unbekannte Art und Weise und versuchten, Kellerabteile und/oder Fahrradabstellräume aufzuhebeln. Die Versuche misslangen allesamt, in einem fünften Fall scheiterten die Täter bereits an der Hauseingangstür. Die Täter erlangten keine Beute, verursachten jedoch einen Sachschaden von knapp 1000EUR. Hinweise nimmt die sachbearbeitende Dienststelle der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

Berauschter Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis gestoppt Hattersheim a.M., Glockwiesenweg Freitag, 05.04.2024, 23:30 Uhr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei einem 43-jährigen Offenbacher deutliche Anzeichen eines vorherigen Konsums von Betäubungsmitteln fest. Zudem konnte noch vor Ort ermittelt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Herr wurde daher durch die Streife zur Polizeistation nach Hofheim gebracht, wo man bei ihm eine Blutentnahme durchführte.

Streit zwischen Taxifahrer und Fahrgast eskaliert Flörsheim a.M., Staufenstraße Samstag, 06.04.2024, 05:30 Uhr

Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet am frühen Samstagmorgen ein Taxifahrer mit seinem deutlich alkoholisierten Fahrgast in Streit. Im Zuge dessen schlug der Fahrgast, ein 23-jähriger Flörsheimer, dem Taxifahrer ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Eine Streife der Polizei Flörsheim konnte den Streit vor Ort schlichten und stellte bei dem Täter einen Alkoholwert von deutlich über 2 Promille fest. Diesen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen einer Körperverletzung, dass bei der Polizeistation in Flörsheim bearbeitet wird.

Motorradfahrer verunfallt aufgrund riskanter Fahrweise Sulzbach, B8 Freitag, 05.04.2024, 15:40 Uhr

Ein 24-jähriger Bad Sodener befuhr mit seinem Motorrad die B8 aus Frankfurt kommend in Richtung Kelkheim und beabsichtigte, auf die L3266 in Richtung Bad Soden aufzufahren. Auf der zweispurigen Abbiegespur fuhr der junge Mann laut Zeugenaussagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mittig zwischen zwei Fahrzeugen hindurch und verlor dabei die Kontrolle über sein Krad. Beim darauf folgenden Sturz verletzte sich der Motorradfahrer leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad des Verunfallten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000EUR.

Vor Ort befanden sich Kräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz, die Auffahrt zur L3266 war während der Unfallaufnahme zeitweise nur einspurig befahrbar.

Pressemeldung gefertigt: Weinmann, PHK

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell