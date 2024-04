PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Elektrofahrrad gestohlen +++ Kellertür aufgebrochen +++ Schaufensterscheibe eingeworfen - Bargeld entwendet +++ Zusammenstoß von zwei Opel Corsa +++ Geschwindigkeitsmessungen

Hofheim (ots)

1. Elektrofahrrad gestohlen, Bad Soden, Am Hübenbusch, Dienstag, 02.04.2024, 17 Uhr bis Mittwoch, 03.04.2024, 7 Uhr

(ro)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Diebe in Bad Soden ein hochwertiges Elektrofahrrad gestohlen. Sie verschafften sich unberechtigt Zutritt zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Hübenbusch" und brachen gewaltsam das Schloss eines dort abgestellten E-Bikes der Marke "Cube" auf und entwendeten dieses. Das schwarze E-Bike hat einen Wert von fast 3.000 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Eschborn nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Kellertür aufgebrochen, Sulzbach, Bonner Straße, Donnerstag, 04.04.2024, 1.50 Uhr

(ro)In den frühen Donnerstagnachtstunden wurde der Polizei gemeldet, dass eine Kellertür eines Mehrfamilienhauses in Sulzbach aufgebrochen wurde. Gegen 1.50 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin einen unbekannten Mann im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Bonner Straße. Dieser habe das Anwesen dann kurz darauf mit einem Fahrrad über die Tiefgarage verlassen. Der Unbekannte wurde als dunkel gekleidet, mit aufgesetzter Kapuze über dem Kopf, beschrieben. Zum Berichtszeitpunkt konnte noch nicht geklärt werden, ob Gegenstände aus den Kellerabteilen gestohlen wurden. Inwiefern der Mann mit dem Aufbruch der Kellertür in Verbindung steht, ist noch unklar. Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Scheibe eingeworfen - Bargeld entwendet, Eschborn, Schwalbacher Straße, Dienstag, 02.04.2024, 18.45 bis Mittwoch, 03.04.2024, 8.30 Uhr

(ro)In Eschborn haben Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch die rückwärtige Scheibe eines Friseurgeschäfts eingeworfen. Der oder die Täter konnten sich so Zutritt zum Ladenbereich verschaffen und entwendeten Bargeld. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich bei einem der Täter um einen etwa 1,75 Meter großen Mann mit schlaksiger Statur handeln, der dunkel gekleidet gewesen sein soll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Zusammenstoß von zwei Opel Corsa, Hochheim, Freiherr-vom Stein-Ring/Frankfurter Straße, Mittwoch, 03.04.2024, 13 Uhr

(ro)In Hochheim kam es am Mittwochmittag zu einem Zusammenstoß von zwei Opel Corsa, bei dem eine Person verletzt wurde. Um 13 Uhr befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines grauen Corsa den Freiherr-vom-Stein-Ring in Richtung Breslauer Ring. Eine 45-jährige Fahrerin eines blauen Corsa befuhr die Frankfurter Straße in Richtung Flörsheim-Wicker und wollte in die Frankfurter Straße einbiegen. Aufgrund von Wartungsarbeiten war die Ampel an der Kreuzung Freiherr-vom-Stein-Ring/Frankfurter Straße kurzzeitig außer Betrieb. Ersten Ermittlungen zufolge übersah der 29-Jährige die vorfahrtsberechtigte Corsa-Fahrerin, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Hierbei zog sich der Unfallverursacher Verletzungen zu und musste zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf rund 7.000 Euro beläuft. Da die beiden Opel nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

5. Geschwindigkeitsmessungen, Hofheim-Marxheim, Delkenheimer Straße Landesstraße 3266, Bad Soden, Höhe Fuchshohl, Mittwoch, 03.04.2024, 9.15 Uhr bis 12.30 Uhr

(ro)In Hofheim wurde am Mittwoch zwischen 11.45 Uhr und 12.30 Uhr von Beamten der Polizeistation Hofheim eine Geschwindigkeitsmessung in einer 30er Zone durchgeführt. Von insgesamt 200 Fahrzeugen, die die Kontrollstelle passierten, musste lediglich sechs Fahrzeugführern eine Geschwindigkeitsüberschreitung vorgeworfen werden. Die Kontrollmaßnahme traf bei allen Verkehrsteilnehmern auf eine große Akzeptanz. Auf der Landesstraße 3266 wurde am Mittwoch im Bereich Bad Soden, Höhe Fuchshohl, ebenfalls eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Die Beamten des regionalen Verkehrsdienstes haben in einer 50er Zone zwischen 9.15 Uhr und 12 Uhr insgesamt 414 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Bad Soden gemessen. Hier mussten 42 Überschreitungen festgestellt werden. Die maximal gemessene Geschwindigkeit eines Fahrzeugs betrug 77 km/h.

