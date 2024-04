PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrraddiebe festgenommen +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Pkw angegangen - Täterfestnahme

Hofheim (ots)

1. Fahrraddiebe festgenommen,

Liederbach-Oberliederbach, Auf den Gänsewiesen, Mittwoch, 03.04.2024, 2.45 Uhr

(ro)In der vergangenen Nacht konnten in Liederbach-Oberliederbach zwei flüchtige Fahrraddiebe festgenommen werden. Gegen 02:45 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge zwei Personen, die an einem Rolltor einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Auf den Gänsewiesen" hantierten. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten einen 27-jährigen Mann auf einem hochwertigen Elektrofahrrad beim Verlassen der Tiefgarage beobachten und nach kurzer Nachfahrt festnehmen. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks wurde typisches Aufbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen der Fahndung konnte eine weitere Polizeistreife einen zweiten 20-jährigen Täter, ebenfalls auf einem hochwertigen E-Bike, festnehmen. Beide Männer wurden zwecks polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Bei dem 20-Jährigen schlug ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv auf ein Betäubungsmittel an; zudem lag noch ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt vor. Der Mann wurde im Anschluss einer Justizvollzuganstalt zugeführt. Der 27-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Die hochwertigen Elektrofahrräder im Wert von über 10.00 Euro wurden sichergestellt. Nach ersten Ermittlungen sollen die beiden Fahrraddiebe zuvor versucht haben in weitere Tiefgaragen in Kelkheim in den Straßen "Auf den Gänsewiesen" und "An den Hofgärten" einzudringen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

2. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Kriftel, Mönchhofstraße, Montag, 01.04.2024 Uhr, 18 Uhr bis Dienstag, 02.04.2024, 9.20 Uhr

(ro)Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in Kriftel einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam einen Automaten in der Mönchhofstraße und entwendeten daraus Zigaretten und Bargeld. Sie konnten unerkannt flüchten. Die genaue Höhe des Stehlguts ist noch nicht bekannt. Am Automaten entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Einbruch in Wohnhaus,

Hattersheim-Okriftel, Wehrstraße, Dienstag, 02.04.2024, 18.30 Uhr bis 21.50 Uhr

(ro)Im Hattersheimer Stadtteil O-Kriftel haben Einbrecher am Dienstagabend ein Wohnhaus aufgesucht. Sie drangen gewaltsam über ein Fenster in das Einfamilienhaus in der Wehrstraße ein und durchsuchten das Anwesen. Sie flüchteten mit einem Kassettentresor. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Pkw angegangen - Täterfestnahme,

Schwalbach, Pfingstbrunnenstraße, Mittwoch, 03.04.2024, 4 Uhr

(ro)Am Mittwochmorgen konnten in Schwalbach zwei Heranwachsende festgenommen werden, die sich zuvor an einem VW zu schaffen machten. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei zwei männliche Personen, die in einen VW in der Pfingstbrunnenstraße eingestiegen seien. Kurz nachdem die Warnblinkanlage des Fahrzeugs aufleuchtete, seien beide in Richtung Bahnhof geflüchtet. Alarmierte Streifen konnten im Rahmen der Fahndung einen 18-Jährigen sowie einen 20-Jährigen in der Nähe antreffen. Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen konnte Bargeld, eine neue Sonnenbrille sowie ein Navigationsgerät aufgefunden werden. Beide Tatverdächtige wurden zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Nach ersten Ermittlungen stammen die sichergestellten Gegenstände nicht aus dem angegangenen Fahrzeug. Woher die Gegenstände stammen, wird noch ermittelt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden von der Polizei in Eschborn eingeleitet. Die beiden Heranwachsenden wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell