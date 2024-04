POL-MTK: Korrekturmeldung zur Meldung +++ Diebstahl von Frontscheinwerfer +++ vom 1.04.2024, 10 Uhr

Hofheim (ots) - 1. Fahrraddiebe unterwegs, Schwalbach, Frankfurter Straße, Donnerstag, 28.03.2024, 4 Uhr bis 7.15 Uhr (ro)Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen in Schwalbach mehrere Fahrräder gestohlen. Zwischen 4 Uhr und 7.15 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu einer Garage eines Einfamilienhauses in der Frankfurter Straße. Hieraus entwendeten sie drei E-Bikes der Marken "Ghost", "Telefunken" ...

