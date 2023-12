Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aufprall auf Windschutzscheibe und Motorhaube

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.12.2023 kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Mußbacher Landstraße / Haardter Straße in 67433 Neustadt/W. Eine 64-Jährige Neustadterin überquerte mit ihrem Fahrrad die dortige Kreuzung und missachtete nach aktuellem Ermittlungsstand die dortige Vorfahrt einer 62-Jährigen Neustadterin, welche mit ihrem Toyota die Mußbacher Landstraße in Richtung Neustadt-Mußbach befuhr. In Folge dessen kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Die Radfahrerin prallte auf die Windschutzscheibe des Kraftfahrzeugs und verletzte sich hierbei zum Glück nur leicht.

Ferner kam es am 05.12.2023 gegen 07:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 18-Jährigen Fußgängerin und einem 39-Jährigen PKW-Fahrer an der Einmündung Maximilianstraße / Karl-Helfferich-Straße in 67433 Neustadt/W. Der Fahrzeugführer befuhr die Maximilianstraße aus Richtung Mußbacher Landstraße kommend und wollte nach aktuellem Stand der Ermittlung bei grün weisender Lichtzeichenanlage (Ampel) nach links in die Karl-Helfferich-Straße abbiegen. Hierbei dürfte er die in selber Richtung querende Fußgängerin übersehen haben, welche die Karl-Helfferich-Straße ebenfalls bei grün weisender Lichtzeichenanlage betrat. Die Fußgängerin wurde von dem Kraftfahrzeug erfasst und auf der Motorhaube circa einen Meter mitgeschliffen. Die Fußgängerin erlitt nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen.

In beiden Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Die Polizei Neustadt bittet an dieser Stelle alle Verkehrsteilnehmer sich unbedingt durch lichttechnische Einrichtungen im Verkehrsfluss sichtbar zu bewegen, sodass man auch in der dunklen Jahreszeit immer erkannt wird.

