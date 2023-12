POL-PDNW: Drogen im Straßenverkehr

Meckenheim (ots) - Am Donnerstag (05.12.23) in der Zeit von 16:10 Uhr bis 20:20 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Balkontür in eine Wohnung in der Georg-Feil-Straße in Meckenheim einzubrechen. Glücklicherweise blieb es beim Versuch, da der oder die Täter scheiterten. Die Wohnungseigentümer waren im Tatzeitraum nicht zuhause. Bei dem Einbruchsversuch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 ...

