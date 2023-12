POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Defekter Sattelzug sorgt für starke Behinderungen im morgentlichen Berufsverkehr. A61 kurzzeitig voll gesperrt.

Kindenheim (ots) - Am Dienstag, 05.12.2023 gegen 15:45 Uhr wurde die Polizei Grünstadt über den Brand eines Pkw in einer Garage in Kindenheim in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Beamten war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Pkw geriet nach derzeitigem Ermittlungsstand wohl aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Lediglich am Pkw entstand Sachschaden ...

