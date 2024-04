PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher zugange +++ Geldwechseltrick +++ Farbschmierereien an Kindertagesstätte +++ Zusammenstoß von zwei Opel Corsa +++ Geschwindigkeitsmessungen

1. Einbrecher zugange, Kelkheim-Eppenhain, Am Groborn, Donnerstag, 04.04.2024, 13.45 Uhr bis 16.15 Uhr

(ro)Am Donnerstagnachmittag kam es in Kelkheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Groborn". Der oder die unbekannten Täter hebelten ein gekipptes Fenster aus der Fassung und verschafften sich so Zutritt zum Anwesen. Sie durchwühlten die Wohnräume und entwendeten Schmuckgegenstände und Bargeld im Wert von über 1.000 Euro. Anschließend verließen die Täter ungesehen die Tatörtlichkeit. An dem beschädigten Fenster konnten diverse Hebelmarken festgestellt werden. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

2. Geldwechseltrick, Kelkheim, Frankenallee, Am Marktplatz, Donnerstag, 04.04.2024, 16 Uhr und 16.05 Uhr

(ro)Durch geschickte Ablenkung wurde am Donnerstagnachmittag gleich zweimal Geld bei Geldwechseltricks in Kelkheim entwendet. Um 16 Uhr wollte ein unbekannter Täter in einer Apotheke in der Frankenallee Medikamente kaufen, bezahlte diese mit einem 200 Euro-Schein und erhielt entsprechend Wechselgeld. Im Anschluss bat er um Rückgabe des Scheins, da er es sich anders überlegt habe. Den 200 Euro-Schein verlangte er zurück, händigte danach der Kassiererin das erhaltene Wechselgeld nur unvollständig aus, sodass es zu einem Schaden von 50 Euro kam. Direkt im Anschluss suchte der Täter gegen 16.05 Uhr eine weitere Apotheke in der Straße "Am Marktplatz" auf und erbeutete mit demselben Trick 100 Euro. Der Betrüger soll nach Zeugenaussagen Ende 50 Jahre alt und von südländischer Erscheinung sein. Er sei etwa 1,70 Meter groß gewesen und habe dunkle kurze Haare mit grauem Ansatz. Bekleidet sei er mit einer dunklen Hose und schwarzem Oberteil sowie grauen Schuhen der Marke "Adidas" gewesen. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Farbschmierereien an Kindertagesstätte, Hofheim-Wallau, Erbacher Straße, Donnerstag, 04.04.2024, 22.05 Uhr

(ro)Im Hofheimer Stadtteil Wallau haben Unbekannte am späten Donnerstagabend das Eingangstor einer Kindertagesstätte in der Erbacher Straße mit schwarzen Farbschmierereien besprüht. Ersten Ermittlungen zufolge sollen drei männliche Jugendliche gegen 22.05 Uhr das Tor mit zwei Schriftzügen in schwarzer Farbe beschmiert haben und danach zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Alle drei werden als etwa 15 bis 17 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben. Die Polizeistation in Hofheim ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2079-0 entgegen.

4. Alkoholisiert am Steuer, Kelkheim, Kronberger Straße/Königsteiner Straße, Freitag, 05.04.2024, 1 Uhr

(ro)Bei einer Verkehrskontrolle, die Beamte der Polizeistation Kelkheim an der Kreuzung Kronberger Straße/Königsteiner Straße in der Nacht auf Freitag durchführten, wurde eine 43-jährige Fahrerin eines VW angehalten. Schnell fiel auf, dass die Frau alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Fahrzeugführerin durfte die Fahrt nicht fortsetzen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

