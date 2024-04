PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch im MTZ +++ Kellereinbrüche in Hattersheim +++ Verkehrsunfallflucht in Kelkheim

Hofheim (ots)

1. Einbruch im MTZ - Sulzbach am Taunus, Main-Taunus-Zentrum, Sonntag, den 07.04.2024 von 04:18 Uhr bis 04:25 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde in ein Geschäft des Main-Taunus-Zentrums eingebrochen. Der Täter gelangte ins Objekt, indem er eine gläserne Eingangstür einschlug. Anschließend begab er sich zu den Vitrinen und entnahm daraus hochwertigen Schmuck. Danach flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06196-2073-0 entgegen.

2. Einbrüche in mehrere Keller - Hattersheim, An der Ölmühle, von Donnerstag, den 04.04.2024 bis Samstag, den 06.04.2024

Zwischen Donnerstag und Samstag sind mehrere Kellerabteile in der Straße An der Ölmühle angegangen worden. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten über die Tiefgarage zu den Kellerabteilen. Dort wurden die Abteile gewaltsam aufgehebelt und mehrere Wertgegenstände, sowie ein Fahrrad entwendet. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. An den Kellerabteilen entstand Sachschaden. Das Diebesgut wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei in Hofheim hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06192-2079-0 entgegen.

3. Unfallflucht - Kelkheim, Robert-Koch-Straße, von Freitag, den 05.04.2024 um 14:00 Uhr, bis Samstag, den 06.04.2024 um 13:00 Uhr

Ein schwarzer VW Lupo wurde im Zeitraum von Freitag auf Samstag in der Robert-Koch-Straße in Kelkheim beschädigt. Vermutlich streifte ein Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den VW und flüchtete anschließend unerkannt. Der entstandene Schaden am VW beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Regionale Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Regionale Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 06192-2079-0 entgegen.

Pressemeldung gefertigt durch PHK'in Fuchs

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell