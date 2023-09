Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Mannheim (ots)

Um kurz nach 10:30 Uhr ereignete sich auf der Suebenheimer Allee ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 68-Jähriger mit seinem E-Bike auf dem Radweg, der rechts neben der Suebenheimer Allee entlangführt, in Richtung Suebenheim. Auf der Allee fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Seat in die gleiche Richtung. Kurz nach der Einmündung des Inneren Heckwegs nutzte der Radfahrer die bestehende Querungsmöglichkeit über die Suebenheimer Allee. Dabei wurde er von dem vorfahrtsberechtigten Seat frontal erfasst. Der 68-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und musste notoperiert werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

