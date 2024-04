PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Festnahme nach mehreren Einbrüchen in Hattersheim +++ Waffe aus fahrendem Auto gehalten +++ Betrunken Zustellfahrzeug angefahren

Hofheim (ots)

1. Festnahme nach mehreren Einbrüchen in Hattersheim, Hattersheim, 11.04.2024 (da)In Hattersheim nahm die Polizei am frühen Morgen zwei Einbrecher fest. Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen kam es in der Stadt immer wieder zu Einbrüchen in Keller und Tiefgaragen, aber auch Haustüren von Wohnhäusern wurden aufgebrochen. Allein gestern wurden acht Fälle zur Anzeige gebracht. Während die Täter an diesem Tag meist erfolglos blieben und einen Sachschaden in teilweise vierstelliger Höhe hinterließen, erbeuteten sie in einem Fall zwei hochwertige E-Bikes im Wert von 15.000 Euro, die sie aus einem Kellerabteil in der Rotenhofstraße entwendeten. Heute Morgen gegen 3.15 Uhr ging jedoch dann der entscheidende Hinweis ein. Ein Zeuge beobachtete zwei Männer, die sich auf zwei E-Rollern Zugang zu einer Tiefgarage am Main-Taunus-Ring verschaffen wollten. Als die beiden Männer bemerkten, dass sie ertappt worden waren, flüchteten sie in die Dunkelheit. Doch die Flucht war vergeblich. In der Straße "Im Höhlchen" nahm die inzwischen alarmierte Polizei erst den einen, dann den anderen Einbrecher fest. Auch wenn die zwei Festgenommenen, zwei Männer im Alter von 19 und 44 Jahren, bei diesem Einbruch keine Beute gemacht hatten, laufen die Ermittlungen, auch zu den übrigen Einbrüchen, auf Hochtouren. Die Polizei brachte die beiden Festgenommenen zur Polizeistation Hofheim. Dort wurden sie erkennungsdienstlich behandelt und warten nun auf ihre Vorführung beim Haftrichter. Es wird nun gegen sie in 18 Fällen allein in Hattersheim ermittelt.

2. Waffe aus fahrendem Auto gehalten,

Eschborn, Hamburger Straße, Mittwoch, 10.04.2024,18.20 Uhr

(da)Ein Mann hat am Mittwochabend aus einem Auto heraus eine Schusswaffe vorgehalten und damit einem anderen Verkehrsteilnehmer gedroht. Ein 20-Jähriger fuhr gegen 18.20 Uhr bei Frankfurt-Sossenheim auf die Bundesautobahn 66 in Richtung Wiesbaden auf. Bereits hier fuhr ein schwarzer Smart immer wieder dicht auf. Auch als der 20-Jährige in Eschborn abfuhr, verfolgte ihn der Smart weiter über die Frankfurter Straße, Hamburger Straße, Berliner Straße bis zur Schwalbacher Straße, wo er schließlich die Verfolgung aufgab und in unbekannte Richtung davon fuhr. Auf der Hamburger Straße hatte der schwarze Smart den 20-Jährigen überholt, war ihm zunächst dicht aufgefahren und hatte eine Pistole vorgezeigt, ohne jedoch auf den 20-Jährigen zu zielen. Der nun Bedrohte begab sich anschließend zur Polizeistation Eschborn und erstattete Anzeige. Bei dem Smart-Fahrer handelte es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur und kurzen, dunkelbraunen, gegelten Haaren. Außerdem trug er einen kurzen Vollbart. Der Geschädigte beschrieb ihn als südländisch aussehend. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich bei der vorgezeigten Pistole um eine PTB-Waffe gehandelt haben. Das Kennzeichen des Smarts ist der Polizei bereits bekannt. Dennoch sucht sie weitere Zeuginnen und Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

3. Betrunken Zustellfahrzeug angefahren, Hattersheim, Okriftel, Mainstraße, Mittwoch, 10.04.2024, 16 Uhr

(da)Im Hattersheimer Stadtteil Okriftel ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Gegen 16 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Kia die Mainstraße aus Richtung Hattersheim kommend. Vermutlich aufgrund vorangegangenen Alkoholkonsums geriet sie in den Gegenverkehr, wo ihr in diesem Moment ein Lieferfahrzeug entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten bei der Kia-Fahrerin deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Daraufhin wurde sie zur Polizeistation Hofheim gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Frau entlassen.

