POL-HB: Nr.: 0145 --Verdächtiger Gegenstand gefunden--

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 11.03.2024, 02:30 Uhr

Ein verdächtiger Gegenstand löste in der Nacht zu Montag einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Mitte aus.

Gegen 02:30 Uhr trat ein 30 Jahre alter Mann an die Gegensprechanlage des Polizeikommissariat Mitte Am Wall heran und meldete, dass er vermutlich eine Bombe gefunden hätte. Daraufhin zeigte er einen circa 30 Zentimeter langen, kreisrunden und zylinderförmigen Gegenstand. Der 30-Jährige wurde aufgefordert, das Gebäude zu verlassen und den Gegenstand vorsichtig abzulegen. Einsatzkräfte sperrten anschließend die Straße Am Wall weiträumig ab.

Die hinzugerufenen Delaborierer der Bundespolizei gaben gegen 05:25 Uhr Entwarnung. Bei dem Gegenstand handelte es sich um eine Gasflasche. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Öffentlichkeit. Die Gasflasche wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich daraufhin, sich in solchen Situationen nicht selbst in Gefahr zu bringen. Wer einen verdächtigen Gegenstand findet und sich nicht sicher ist, um was es sich dabei handelt, soll den Notruf der Polizei unter 110 wählen und den Gegenstand nicht aufheben oder berühren.

