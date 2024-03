POL-HB: Nr.: 0144--Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Holsteiner Straße Zeit: 10.03.24, 03.40 Uhr

Zwei 28 und 40 Jahre alte Männer versuchten in der Nacht zu Sonntag, in einen Supermarkt in Walle einzubrechen. Das Duo scheiterte jedoch an aufmerksamen Zeugen. Einsatzkräfte der Polizei nahmen die beiden Verdächtigen fest.

Die beiden Tatverdächtigen versuchten nachts mit einer Brechstange, die Eingangstür des Supermarktes an der Holsteiner Straße aufzubrechen. Aufmerksame Nachbarn hörten den Lärm und alarmierten die Polizei über Notruf. Als die Einbrecher die schnell eintreffende Streifenwagenbesatzung sahen, versteckten sie sich hinter dem Parkplatz in einem Gebüsch. Das Versteck war schnell gefunden, für die 28- und 40-Jährigen klickten daraufhin die Handschellen. Sie führten die Brechstange noch bei sich. Das Duo muss sich jetzt wegen Versuchs des schweren Einbruchdiebstahls verantworten.

Rufen Sie über 110 (kostenlos) die Polizei, wenn Sie verdächtige Personen (wie in diesem Fall richtigerweise geschehen), abgelaufene Alarmanlagen oder Hilferufe wahrnehmen. Mehr Tipps erhalten Sie unter www.Polizei.Bremen.de.

