Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Aufkleber überführt Unfallverursacher

A38 Höhe Eichsfeld (ots)

Da die Leiter gut beschriftet war, konnte der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Gestern Morgen kam es auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Niederländer fuhr mit seinem PKW über eine Alu-Leiter, die zuvor von einem anderen Verkehrsteilnehmer auf der Fahrbahn verloren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR. Der Fahrer blieb unverletzt. Als die Beamten der Autobahnpolizei die Leiter inspizierten, entdeckten sie einen abgewetzten, jedoch noch lesbaren Firmenaufkleber eines Dachdeckerbetriebs. Mit diesem Anhaltspunkt konnten die Polizisten den Verursacher ermitteln, der vom Verlust bisher noch keinerlei Kenntnis hatte. Ein 63-jähriger Angestellter der Dachdeckerfirma verlor die Leiter kurz zuvor, als er sich auf dem Weg zu einer Baustelle in Berlin befand. Schuld an der Misere war eine mangelnde Ladungssicherung. Für das Versäumnis erwartet den 63-Jährigen nun ein Bußgeld.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell