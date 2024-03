POL-HB: Nr.: 0143 --Polizeistation mit Steinen beworfen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Vahrer Straße Zeit: 09.03.2024, 21:05 Uhr Zwei unbekannte Täter bedrohten einen Mitarbeiter einer Tankstelle in Hemelingen am späten Samstagabend mit einem Messer, erbeuteten Tabakwaren und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 21:05 Uhr betraten die beiden Unbekannten den Verkaufsraum der Tankstelle in der Vahrer Straße. Einer wartete an der Tür, der ...

