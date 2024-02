POL-OE: Unfall beim Einparken unter Alkoholeinfluss

Wenden (ots) - Ein Alleinunfall hat sich am Samstag (3. Februar) gegen 17:45 Uhr auf der L 564 in Hünsborn ereignet. Dabei kam der 24-jährige Autofahrer mit seinem Pkw nach rechts von der Straße ab und fuhr in einen Graben. Das Fahrzeug überschlug sich, bevor es auf einer Wiese zum Stehen kam. Der junge Mann wurde durch den Unfall verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ...

