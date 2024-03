POL-HB: Nr.: 0141--Heimspielpartie SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Plantage Zeit: 06.03.24, 16.50 Uhr Zivilkräfte der Bremer Polizei nahmen am Mittwoch in Findorff vier mutmaßliche Drogenhändler fest. Die Polizisten beschlagnahmten Betäubungsmittel und Bargeld. Drei Insassen eines BMW gerieten am Nachmittag bei einem Straßendeal in der Straße Plantage in den Fokus der Zivilpolizisten. Bei einer anschließenden ...

mehr