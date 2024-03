POL-HB: Nr.: 0138--Staatsschutz ermittelt: Unbekannte lassen Luft aus SUV

Polizei Bremen

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 06.03.24 bis 07.03.24

In der Nacht zu Donnerstag ließen Unbekannte in Bremen Luft aus mehreren SUV-Reifen. Die Verursacher hinterließen Flugblätter an den Fahrzeugen. Die Polizei geht von politisch motivierten Taten von Klimaaktivisten aus. Der Staatsschutz ermittelt.

Die Polizei musste am Donnerstagmorgen unter anderem in die Neustadt, nach Schwachhausen und in die Östliche Vorstadt ausrücken. Klimaaktivisten hatten an mehreren SUV Luft aus den Reifen gelassen und Flugblätter an den Scheibenwischern hinterlassen, in denen sie sich zur Tat bekannten. Es wurden Anzeigen wegen Verdacht der Sachbeschädigung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gefertigt.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

