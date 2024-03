Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0134 --13 Telefone und ein verletzter Schwiegervater--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße Zeit: 05.03.24, 20.30 Uhr

Nachdem eine Bremerin ihr gestohlenes Mobiltelefon am Dienstagnachmittag in Walle orten konnte, stellte sie zusammen mit ihrem 38 Jahre alten Schwiegervater die Täter zur Rede. Es folgte eine wilde Flucht, bei der der 38-Jährige von einem Auto mitgerissen und leicht verletzt wurde. Die Polizei nahm einen Täter vorläufig fest und beschlagnahmte 13 mutmaßlich entwendete Handys.

Unbekannte entwendeten der 22-Jährigen am Wochenende in einem Einkaufszentrum in Gröpelingen das iPhone. Die Frau lokalisierte das Gerät am Dienstag in Walle und entschied sich, zusammen mit ihrem Schwiegervater der Sache nachzugehen. Angekommen am Ort des Geschehens, trafen sie auf zwei Verdächtige, die offensichtlich in einem intensiven "Handy-Handelsgespräch" vertieft waren. Die Dinge nahmen eine rasante Wendung, als die Ertappten in ein Auto sprangen und zu entkommen versuchten. Doch der Schwiegervater wollte die Flucht vereiteln, hielt sich am Türgriff fest, kam nicht mehr los und wurde kurzerhand vom Fahrzeug mitgeschliffen und dabei leicht verletzt. Die Bremer Polizei fahndete, entdeckte das Auto in der Waller Heerstraße und stoppte es. Fahrer und Beifahrer nahmen die Beine in die Hand und flüchteten. Die Einsatzkräfte konnten den 30 Jahre alten Beifahrer nach einer kurzen Fußverfolgung stellen. Unterwegs warf er noch zwei Handys in ein Gebüsch, darunter auch das gestohlene der Bremerin. Beide Telefone konnten sichergestellt werden. Doch das war nicht alles: Im Fahrzeug fanden die Polizisten elf weitere Handys, von denen einige bereits jetzt anderen Straftaten zugeordnet werden konnten. Die Ermittlungen gegen den 28 Jahre alten Täter und seinem Komplizen dauern an.

