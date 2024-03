Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0132 --Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt/Findorff, OT Fesenfeld/Regensburger Straße, Horner Straße, Kulmbacher Straße Zeit: 04.03.2024, 11:10 Uhr, 14:35 Uhr

Am Montag gaben sich mehrere Trickbetrüger in Findorff und in der Östlichen Vorstadt unter anderem als falsche Wasserwerker aus. Sie gelangten in einem Fall an Schmuck. In einem anderen Fall gelangte ein Täter zwar in eine Wohnung, wurde durch aufmerksame Nachbarn aber verscheucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Mann klingelte am Montag gegen 14:35 Uhr in der Kulmbacher Straße bei einem 95 Jahre alten Mann und wollte den Wasserdruck überprüfen. Nachdem der angebliche Wasserwerker in der Wohnung war, klingelte es kurz danach erneut und die Nachbarn des Seniors standen vor der Haustür und erkundigten sich, ob alles in Ordnung sei. Plötzlich lief von oben ein Mann die Treppe herunter und rannte mit dem angeblichen Handwerker zusammen raus. Sie stiegen in einen grauen Corsa mit einem Diepholzer Kennzeichen und flüchteten.

Beide Männer sollen ungefähr 30 Jahre alt und einen dunklen Teint haben. Beide trugen dunkle Bauarbeiterklamotten und Arbeitshandschuhe mit orangenen Applikationen auf der Oberfläche. Einer soll ungefähr 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er hatte einen Vollbart und kurze schwarze Haare. Sein Komplize soll 1,70 Meter groß und einen fransigen, kurzen Bart und kurze schwarze Haare haben.

In der Horner Straße im Ortsteil Fesenfeld sprach gegen 11:10 Uhr ein Unbekannter eine 86 Jahre alte Frau an, die mit ihrer Freundin im Wintergarten saß, und suchte nach einer Hausnummer. Er verwickelte die beiden Frauen in ein Gespräch, die Haustür war dabei angelehnt. Nach circa fünf Minuten ging er weg und die beiden Frauen setzten sich in den Wintergarten. Plötzlich ging die Haustür auf und ein zweiter unbekannter Mann ging aus dem Haus der 86-Jährigen heraus. Als die Dame ihn fragte, wie er ins Haus gelang, flüchtete er in Richtung Humboldtstraße. Nachdem die Seniorin die Wohnung überprüfte, stellte sie fest, dass Schmuck fehlte.

Das Duo soll circa 30 Jahre alt sein, dunkle Kleidung getragen und gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Einer der beiden war 1,80 Meter groß, hatte kurzrasierte helle Haare und eine rote Narbe quer auf der Stirn. Sein Partner war zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und hatte eine schwarze Jacke mit rot/gelben Aufdruck.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei lobt das aufmerksame Verhalten der Nachbarn und warnt erneut eindrücklich davor, unbekannten Personen Zutritt zur Wohnung zu gestatten. Trickdiebe und Betrüger sind oft wortgewandt und ideenreich. Ziehen sie Nachbarn oder Bekannte hinzu. Rufen Sie beim geringsten Zweifel den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110 an. Weitere Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003, bzw. unter www.polizei.bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

