POL-HB: Nr.: 0129 --Unbekannte stehlen Auto

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofplatz Zeit: 02.03.24, 03.05 Uhr Die Polizei nahm am Wochenende in Bremen-Mitte einen Autoaufbrecher fest. Ein Haftrichter erließ gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 43-Jährigen Haftbefehl. Gegen drei Uhr bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter Glasscherben einer Autoscheibe in einem Parkhaus am Bahnhofsplatz. Als er nach dem Rechten ...

mehr