POL-HB: Nr.: 0128--Autoaufbrecher in Haft--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofplatz Zeit: 02.03.24, 03.05 Uhr

Die Polizei nahm am Wochenende in Bremen-Mitte einen Autoaufbrecher fest. Ein Haftrichter erließ gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 43-Jährigen Haftbefehl.

Gegen drei Uhr bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter Glasscherben einer Autoscheibe in einem Parkhaus am Bahnhofsplatz. Als er nach dem Rechten schaute, entdeckte er einen Verdächtigen an einem BMW-Kombi. Dieser griff gerade durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in den Wagen und versuchte so, ins Innere einzusteigen. Der Sicherheitsdienst hinderte den Aufbrecher daran und alarmierte die Polizei. Eine Streife nahm den 43-Jährigen fest. Bei ihm konnten zwei Messer und weitere Beweismittel beschlagnahmt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen wurde Haftbefehl gegen den erheblich mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen erlassen.

Die weiteren Ermittlungen, auch ob er für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich ist, dauern an.

Lassen Sie keine Wertsachen im Auto: Aufbrecher kennen die Verstecke und nutzen Tatgelegenheiten. Jeder Aufbruch, bei dem der Täter fündig wurde, weckt die Hoffnung, beim nächsten Mal wieder etwas zu erlangen.

