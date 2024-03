Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0126 --Zeugenaufruf nach Straßenrauben--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr/Gröpelingen/Mitte, OT Neue Vahr Nord/Ohlenhof/Bahnhofsvorstadt, Carl-Severing-Straße/Gröpelinger Heerstraße/Contrescarpe Zeit: 02.03.202, 03:15 Uhr, 23 Uhr, 03.03.2024, 05:45 Uhr

Am Wochenende kam es in der Vahr, in Gröpelingen und Mitte zu mehreren Raubtaten. Dabei wurde ein 44-Jähriger mit einer Schusswaffe bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Carl-Severing-Straße war ein 44 Jahre alter Taxifahrer nach einer Pause am frühen Sonntagmorgen gegen 05:45 Uhr wieder in sein Taxi gestiegen, als zwei Unbekannte auf ihn zu gingen. Einer der beiden richtete eine Schusswaffe auf den Mann und forderte die Herausgabe seiner Wertsachen. Daraufhin übergab der 44-Jährige ihm seine Bauchtasche mit Bargeld. Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Beide Täter sollen ungefähr 30 Jahre alt und einer von ihnen circa 1,90 Meter groß sein. Er trug eine schwarze Bomberjacke, eine schwarze Sturmhaube mit Augenschlitz und helle Schuhe. Sein Komplize war etwas kleiner, ungefähr 1,75 Meter groß. Er trug eine blaue Jacke, eine pinke Kappe mit einem "LA-Schriftzug" sowie einen schwarzen Rollkragenpullover. Laut Zeugenaussage soll er einen russischen oder polnischen Akzent haben.

Am Samstag gegen 23 Uhr war ein 32 Jahre alter Mann mit seiner Freundin in der Gröpelinger Heerstraße unterwegs, als ihn plötzlich ein Unbekannter von hinten an sein Handgelenk griff und ihn zu Boden brachte. Anschließend schlugen drei Männer auf ihn ein und entrissen dabei seine Umhängetasche. Das Trio flüchtete daraufhin. Der 32-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Alle drei sollen etwa 1,75 Meter groß und einen dunklen Teint haben. Einer von ihnen soll etwas kräftiger gewesen sein. Sie trugen alle schwarze Kleidung und eine FFP2-Maske im Gesicht.

Ein 23 Jahre alter Mann war mit einem Freund in der Nacht zu Samstag gegen 03:15 Uhr in der Contrescarpe auf dem Heimweg, als ihnen zwei Männer entgegenkamen und mit der Variante des Antanztricks umarmten. Anschließend ging das Duo weiter. Daraufhin bemerkte er, dass seine Geldbörse weg war und konfrontierte einen der Männer und forderte die Rückgabe. Als der Räuber nicht reagierte, holte der 23-Jährige sein Handy raus und wollte die Polizei verständigen. Daraufhin entriss der Unbekannte dem Mann das Handy und versuchte zu flüchten, was ihm nicht gelang. Infolgedessen kam es zu einer Auseinandersetzung, in der der junge Mann mit einem Faustschlag ins Gesicht an der Nase verletzt wurde. Das Duo flüchtete in Richtung des Richtwegs. Beide sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, ungefähr 25 Jahre alt sein und einen dunklen Teint haben. Einer von ihnen trug eine dunkelgrüne Steppjacke, hatte einen schwarzen Vollbart und schwarze Haare, die an der Seite kurz geschnitten waren. Sein Komplize war komplett schwarz gekleidet, hatte keinen Bart aber dichte, schwarze Locken.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder Tätergruppen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 in Verbindung zu setzen.

