Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeibeamte nahmen mutmaßliche Einbrecher fest

Butzbach und Nidderau (ots)

(jm) Beamte der Polizeistation Butzbach nahmen am Sonntagmorgen zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest und stellten das offenbar zuvor entwendete Fahrzeug sicher. Gegen 7 Uhr fiel einer Streife im Bereich Butzbach ein Opel Astra auf, der Schlangenlinien gefahren sein soll. Als die Ordnungshüter das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen wollten, fuhr der Wagen davon. Kurz darauf stoppte das Fahrzeug und zwei Personen flüchteten in das Feld an der Bahnlinie zwischen Butzbach und Langgöns. Bei der Suche nach den Flüchtigen kamen Polizeihunde und ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildtechnik zum Einsatz. Letztlich nahmen Polizisten einen 26- sowie einen 22-Jährigen vorläufig fest. Der 22 Jahre alte mutmaßliche Fahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Zudem ist er wohl nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der Opel offensichtlich zuvor in Nidderau-Heldenbergen gestohlen wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zwischen 3 und 4 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße (100er Hausnummern). Hierbei soll unter anderem der Opel-Fahrzeugschlüssel, Bargeld sowie Schmuck entwendet worden sein. Teile des Diebesgutes fanden die Beamten im Astra auf und stellten dieses sowie den Wagen sicher. Die beiden Festgenommen aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf mussten mit zur Dienststelle. Bei dem 22-jährigen Tatverdächtigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Dieser muss sich nun unter anderem wegen Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls, des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs sowie Fahrens unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch sein Beifahrer wurde wegen Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls angezeigt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo wieder entlassen.

Offenbach, 04.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

