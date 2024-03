Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme zweier mutmaßlicher Wohnungseinbrecherinnen; Nach versuchtem Tötungsdelikt: Unterbringungsbefehl angeordnet; Container gebrannt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unfallflucht beim Tanken - Offenbach

(fg) Am Donnerstagvormittag ereignete sich auf dem Gelände der JET Tankstelle im Odenwaldring eine Verkehrsunfallflucht, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Kurz nach 11 Uhr stand ein 64-Jähriger mit seinem Hyundai Tucson an der Zapfsäule, um seinen Wagen zu betanken. Nachdem er zu seinem Wagen zurückgekehrt war, bemerkte er Kratzer, Dellen sowie den Bruch der vorderen Stoßstange; zudem wurde das Kennzeichen durch den Zusammenstoß abgerissen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich davongemacht. Zeugen der Unfallflucht melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Festnahme zweier mutmaßlicher Wohnungseinbrecherinnen - Offenbach

(lei) "Hier sind zwei fremde Damen im Treppenhaus, die durch die Spione schauen und an verschiedenen Türen lauschen" - so in etwa lautete der Inhalt des Notrufes, den die Polizei am Sonntagvormittag, gegen 10.30 Uhr, aus der Berliner Straße erreichte. Der Verdacht, dass hier wohl ein Einbruch bevorsteht, bestätigte sich kurz darauf beim Eintreffen der Polizei an dem Mehrfamilienhaus mit 260er-Hausnummer. Nachdem die Beamten die beiden jungen Frauen noch vor Ort dingfest machen konnten, stellten sie augenblicklich später fest, dass sie offenbar kurz zuvor in eine der Wohnungen eindringen wollten, indem sie den Schließmechanismus der Wohnungstür sichtlich manipuliert haben sollen. Die Tür hielt jedoch stand, wodurch es beim Versuch blieb. Die Ordnungshüter, die bei der Absuche des Treppenhauses auch das mutmaßliche Tatmittel auffinden und sicherstellen konnten, nahmen die beiden Frauen anschließend mit aufs Revier, zumal sie keine Ausweispapiere bei sich hatten. Nach Erhebung einer Sicherheitsleistung sowie der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung, die nun die genaue Identität der beiden klären soll, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

3. Nach versuchtem Tötungsdelikt: Unterbringungsbefehl angeordnet - Neu-Isenburg

(lei) Nach der Festnahme eines 35-Jährigen infolge eines gewalttätigen Übergriffs auf eine 29 Jahre alte Frau am Samstagnachmittag (wir berichteten) wurde gegen den tatverdächtigen Mann am Sonntag zwischenzeitlich ein Unterbringungsbefehl erlassen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - sowie die Offenbacher Kripo werfen ihm vor, auf offener Straße mehrmals mit einem Messer auf die Frau eingewirkt und ihr schwere Verletzungen zugefügt zu haben. Die Frau überlebte, was wohl auch dem Umstand zu verdanken war, dass Zeugen, die auf das Tatgeschehen aufmerksam wurden, durch ihr schnelles und couragiertes Eingreifen die Flucht des Verdächtigen bewirkten und dadurch vermutlich noch Schlimmeres verhinderten. Der 35-Jährige konnte später durch Polizeibeamte in Dreieich gestellt und festgenommen werden. Die Ermittlungen gegen ihn werden nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes geführt und dauern weiter an.

4. Räuber-Duo geht leer aus: 27-Jähriger durch Pfefferspray verletzt - Neu-Isenburg

(lei) Auf Bargeld hatten es zwei etwa 20 Jahre alte Räuber abgesehen, die am späten Sonntagabend im Bereich des Marktplatzes einen 27-Jährigen ansprachen und ihn zur Herausgabe seiner Barschaft aufforderten. Die beiden dunkelgekleideten Unbekannten hatten den Neu-Isenburger kurz vor Mitternacht zunächst nach einer Zigarette gefragt, was er zunächst verneinte. Daraufhin riefen sie "Geld her!" und besprühten das Opfer unvermittelt mit Pfefferspray. Der Angegriffene, der dabei Augenreizungen erlitt, konnte die Attacke jedoch abwehren, flüchten und kurz darauf die Polizei verständigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 nun um weitere Hinweise zu den dunkel gekleideten Tätern, von denen einer eine dunkle Mütze, der andere eine schwarze Bauchtasche trug.

5. Container gebrannt - Neu-Isenburg

(jm) Feuerwehr und Polizei rückten am frühen Montagmorgen zu einem Containerbrand in der Alicestraße aus. Ein Zeuge hatte gegen 0.45 Uhr das Feuer der Rettungsleitstelle gemeldet. Die Feuerwehr löschte zügig den brennenden Bauschuttcontainer und verhinderte dadurch ein Übergreifen auf ein nahegelegenes Hotel. Allerdings wurden die Fensterfronten von mindestens zwei Hotelzimmern sowie Gegenstände von Hotelgästen durch den Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen. Zeugen, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht - Autobahn 3 / Gemarkung Rodgau

(fg) Im Zuge eines Zusammenstoßes zweier Lastkraftwagen am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Aschaffenburg zwischen den Anschlussstellen Obertshausen und Hanau sucht die Polizei den Unfallverursacher; hierbei soll es sich um einen schwarzen Geländewagen handeln. Dieser soll gegen 8.30 Uhr vom linken über den mittleren sowie den rechten Fahrstreifen und schließlich auch über die beiden Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Hanau gefahren sein. Ein Lastkraftwagenfahrer musste wohl daraufhin verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinterfahrende Lastkraftwagenlenker bemerkte dies offenbar zu spät, weshalb es zur Kollision kam. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro. Möglicherweise ist der unfallverursachende Wagen schon zuvor durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten aufgefallen. Hinweise bitte an die Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

7. Eigentümer meldet mutmaßlichen Dieb im Fahrzeug: Festnahme eines Tatverdächtigen - Langen

(jm) Polizeibeamte nahmen am Sonntagmittag einen 23 Jahre alten Mann nach einem versuchten Diebstahl aus Kraftfahrzeug im Hermann-Weingärtner-Ring vorläufig fest. Zuvor soll sich dieser gegen 13.20 Uhr widerrechtlich Zugang zu einem geparkten Peugeot verschafft und diesen durchsucht haben. Der Eigentümer traf den Unbekannten sitzend in seinem blauen Wagen an und informierte umgehend die Polizei. Eine herbeigeeilte Streife nahm den Eindringling vorläufig fest und anschließend für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Etwa zur selben Zeit befand sich ein 60-Jähriger aus Langen zur Anzeigenerstattung auf der Polizeidienststelle. Nach seinen Angaben hatte er seinen geparkten Skoda Superb gegen 12.30 Uhr in der Sehretstraße aufgeschlossen und sei anschließend zur dortigen Garage gelaufen. Währenddessen soll sich ein Unbekannter ins Fahrzeug gesetzt, zwei Jacken sowie eine Tasche durchwühlt und zudem versucht haben, das Fahrzeug mit Keyless Go Funktion zu starten. Der Halter bemerkte den Eindringling und zog ihn, nach bisherigen Angaben, aus dem Fahrzeug. Anschließend machte sich der Mann aus dem Staub. Kurzerhand entschied sich der Skoda-Lenker, den Vorfall zur Anzeige zu bringen und machte sich auf den Weg. Auf der Polizeistation staunte der Langener wohl nicht schlecht, als die Beamten mit dem zuvor Festgenommen erschienen und er den Mann als denjenigen aus seinem Skoda wiedererkannte. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen fanden die Ordnungshüter außerdem eine Kamera auf. Für diese führte der Tatverdächtige keinen Eigentumsnachweis mit sich. Ersten Erkenntnissen nach soll die Kamera davor aus einem unverschlossenen geparkten Skoda Octavia in der Goethestraße entwendet worden sein. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass sich der Tatverdächtige illegal in Deutschland aufhalten soll. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Die Ermittlungen dauern an.

8. Diebe hebelten Gartenhütten auf - Seligenstadt

(jm) Diebe zogen in der Nacht zum Samstag durch die Gartenkolonie "Am Eichwald" und machten Beute. In der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag, 9 Uhr, hebelten die Täter teilweise Gartenhütten sowie die Türen von einigen Schuppen auf mindestens vier Grundstücken auf. Daraus nahmen sie neben Werkzeugen unter anderem auch Unterhaltungselektronik sowie Küchenmaschinen mit. Bei einem Objekt steht noch nicht fest, ob und was der oder die Unbekannten mitnahmen. Der entstandene Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

