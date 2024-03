Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0136 --Flucht durchs Wasser misslingt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Weser Zeit: 06.03.2024, 11.20 Uhr

Ein 23 Jahre alter Tunesier flüchtete am Mittwochvormittag in Bremen-Mitte vor der Polizei und sprang in die Weser. Die Feuerwehr zog den zur Abschiebung ausgeschriebenen Mann wieder aus dem Wasser.

Im Rahmen von Ermittlungen wegen eines versuchten Diebstahls stellte sich heraus, dass der 23-Jährige per Abschiebehaftbefehl gesucht wurde. Als er zur Wache gebracht werden sollte, rannte er auf und davon und sprang in die Weser. Hier klammerte sich der junge Mann zunächst an einem Kajak fest, bis die Feuerwehr dem Schwimmer aus dem Wasser half und der Polizei übergab. Nachdem der Tunesier von Sanitätern betreut und mit Decken versorgt wurde, erfolgte die Fahrt zur Polizeiwache, wo die weiteren polizeilichen Maßnahmen ihren Lauf nahmen und noch andauern.

