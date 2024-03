Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0135 --Auseinandersetzung während eines Konzerts--

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Heerenholz Zeit: 03.03.2024, 00:40 Uhr

In der Nacht zu Sonntag kam es in Hemelingen während eines Konzerts zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei 28 und 36 Jahre alte Männer teilweise schwer verletzt wurden. Die Polizei sucht Zeugen.

In einem Veranstaltungsraum in der Straße Heerenholz im Ortsteil Mahndorf kam es gegen 00:40 Uhr während eines Konzerts zu einer Schlägerei zwischen Besuchern und den Sicherheitsmitarbeitern eines Sängers. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zwischen dem 36-jährigen Besucher und mehreren Sicherheitsmitarbeitern zu einem Streit, bei dem die Mitarbeiter anschließend auf den Mann einschlugen. Sein 28-jährige Freund versuchte zu schlichten, bekam einen Schlag gegen sein linkes Ohr und wurde daraufhin bewusstlos, kam kurze Zeit später aber wieder zu sich. Der 36-Jährige erlitt mehrere Hämatome am Kopf und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen.

Die Polizei Bremen fragt, ob es weitere konkrete Hinweise zu den unbekannten Tätern gibt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu wenden.

