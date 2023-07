Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Täter erbeutet Bargeld - Polizei bittet um Hinweise

Wismar (ots)

Am Freitagabend, 07.07.2023, kam es in Karow bei Wismar zu einem Überfall bei dem ein unbekannter Täter Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro erlangte. Gegen 19 Uhr betrat der maskierte Tatverdächtige den Thomas-Philipps-Markt in Karow und forderte von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Dabei richtete der Täter eine augenscheinliche Schusswaffe in ihre Richtung. Nach der Übergabe von mehreren hundert Euro Bargeld flüchtete der Täter aus dem Markt. In der Folge nutzte dieser ein Mofa in bläulicher Farbe und stürzte zunächst im Bereich des Marktes. Dabei verlor dieser seine Schusswaffe, welche sich als Schreckschusspistole herausstellte. Anschließend setzte der unbekannte Täter seine Flucht fort. Trotz sofort hinzueilender Funkwagen des Polizeihauptreviers Wismar und des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf sowie der Einsatz des Polizeihubschraubers konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Dieser ist nach Angaben der geschädigten Kassiererin etwa 1,90m groß, schlank und trug eine dunkle Kapuzenjacke. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Wismar sicherte die Waffe sowie weitere Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung. Ebenso wird ein Zusammenhang zu dem versuchten Raub am Abend des 03.07.2023 im Wismarer Cinestar geprüft. Siehe Pressemitteilung: https://my.newsaktuell.de/de/index.htx Die Polizei bittet daher um Hinweise zu dem Täter, der Tat und dem Mofa. Wer sachdienliche Beobachtungen zu dieser Zeit gemacht hat, kann diese an das Polizeihauptrevier in Wismar unter der TelNr.: 03841-2030 oder an jede andere Polizeidienststelle richten. Weiter können die Hinweise über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de an die Polizei gerichtet werden. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell