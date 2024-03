Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0137--Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Plantage Zeit: 06.03.24, 16.50 Uhr

Zivilkräfte der Bremer Polizei nahmen am Mittwoch in Findorff vier mutmaßliche Drogenhändler fest. Die Polizisten beschlagnahmten Betäubungsmittel und Bargeld.

Drei Insassen eines BMW gerieten am Nachmittag bei einem Straßendeal in der Straße Plantage in den Fokus der Zivilpolizisten. Bei einer anschließenden Kontrolle wurden etwa 200 Gramm Marihuana im Fußraum des Wagens aufgefunden. Bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten weiter fast zwölf Kilogramm Marihuana beschlagnahmt werden, die jeweils in ein Kilogramm portioniert und verpackt waren. Zudem entdeckten die Polizisten etwa zwei Kilogramm Cannabisharz. Darüber hinaus wurde eine hohe Bargeldsumme in deliktstypischer Stückelung, eine Feinwaage und Verpackungsmaterial sowie ein griffbereites Pfefferspray gesichert und beschlagnahmt.

Gegen insgesamt vier Tatverdächtige im Alter von 18, 25, 26 und 27 Jahren wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Gegen die 25- und 26-Jährigen beantragte die Staatsanwaltschaft Bremen beim Amtsgericht Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell