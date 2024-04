PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Taxifahrer angegriffen +++ Handtasche entrissen +++ Einbruch in Apotheke +++ Ladendetektiv bespuckt und verletzt +++ Fahrraddiebstähle in Eschborn

Hofheim (ots)

1. Taxifahrer angegriffen, Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Sonntag, 14.04.2024, 00:50 Uhr

(me) Der Geschädigte Taxifahrer fährt die zwei Beschuldigten vom Kreishaus in Hofheim bis zum S-Bahnhof. Bei Abschluss der Fahrt kommt es zunächst zu verbalen Streitigkeiten und Beleidigungen gegenüber dem Taxifahrer. Anschließend verlagert sich die Auseinandersetzung nach außerhalb des Taxis. Die Beschuldigten greifen den Geschädigten mit mehreren Faustschlägen in Richtung des Gesichtes an. Als der Geschädigte sich zwecks Absetzen eines Notrufes in sein Taxi flüchtet, wird die Fahrzeugtür des Taxis durch einen Beschuldigten mit Gewalt geschlossen. Der Geschädigte wird hierdurch im Gesicht und am Bein verletzt.

Die Beschuldigten können im Rahmen einer Nahbereichsfahndung angetroffen und festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Beschuldigten von hiesiger Dienststelle entlassen.

2. Handtasche entrissen, Schwalbach am Taunus, Pommernstraße, Samstag, 13.04.2024, 17:59 Uhr

(me) Die Geschädigte befand auf einem Fußweg als ihr der Täter entgegen kam. Beim Vorbeigehen entriss der Täter der Geschädigten die Handtasche und flüchtete. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht angetroffen werden.

Die Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben:

-männlich, ca. 14-15 Jahre, ca. 180 cm groß, dunkel gekleidet mit Jeans und Kapuzenpulli, dunkle Turnschuhe.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 9695-0 zu melden.

3. Einbruch in Apotheke, Hattersheim am Main, Erlenstraße, Samstag, 13.04.2024, 07:19 Uhr

(me) Ein Zeuge meldet telefonisch einen Einbruch in eine Apotheke in Hattersheim und das der Täter noch vor Ort sei. Es wurde sofort mehrere Streifenwagen zu der Apotheke entsandt. Trotze eines zeitnahen Eintreffens der Streifen an der Apotheke und einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Der Täter zerstörte auf unbekannte Art und Weise ein Schaufenster der Apotheke und betritt diese durch das Schaufenster. In der Apotheke öffnete der Täter die Kasse und mehrere Medikamentenschränke. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig von der Tatörtlichkeit.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich, dunkel gekleidet, trug eine Sporttasche bei sich.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 2073-0 zu melden.

4. Ladendetektiv bespuckt und verletzt, Eppstein, Staufenstraße, Samstag, 13.04.2022, 12:37 Uhr

(me) Der Täter wurde zunächst vom Ladendetektiv des Edeka Marktes angesprochen, weil es mehrere Meldungen gab, dass der Täter dort bettele. Der Täter begann direkt den Ladendetektiv zu bespucken und warf eine Parkscheibe nach diesem. Der Ladendetektiv wird hierdurch am Auge verletzt. Der Täter kann vor Eintreffen der Polizei mit einem Pkw von der Tatörtlichkeit flüchten. Das Fahrzeug kann im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer 06195 6749-0 zu melden.

5. Fahrraddiebstahl, Eschborn, Rudolf-Diesel-Straße, Samstag, 13.04.2024, 08:00 - 15:30 Uhr

(me) Der Täter entwendet, dass mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer angeschlossene Fahrrad des Geschädigten, auf unbekannte Art und Weise. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 9695-0 zu melden.

6. Fahrraddiebstahl, Eschborn, Montgeronplatz, Donnerstag, 11.04.2024, 21:00 Uhr - Samstag, 13.03.2024, 14:30 Uhr

(me) Der Geschädigte stellte sein Fahrrad am 11.04.2024 an einem Fahrradständer in Niederhöchststadt ab. Das wird durch den Geschädigten mit einem Zahlenschloss gesichert. Als er am 13.04.2024 zu seinem Fahrrad zurückkehrt stellt er fest, dass sein Fahrrad gestohlen wurde. Der Täter hat das Zahlenschloss mit einem unbekannten Werkzeug aufgebrochen und das Zahlenschloss am Fahrradständer zurückgelassen. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 9695-0 zu melden.

