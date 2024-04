PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mehrere Einbruchversuche in Tiefgarage +++ Entwendung eines E-Scooter +++ Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr unter Kokain-Einfluss

Hofheim (ots)

1. Versuchter Einbruchdiebstahl in Tiefgarage und Sachbeschädigung - 65795 Hattersheim am Main, Donnerstag, den 11.04.2024 um 03:13 Uhr

Am Donnerstag, den 11.04.2024 um 03:13 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Hattersheim am Main im dortigen Main-Taunus-Ring. Unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt über die dortige Tiefgaragentür zu verschaffen und diese mittels Schraubenzieher aufzuhebeln. Der Einbruch misslang jedoch und die Täter ließen von ihrer Tathandlung ab. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort wurde den eingesetzten Beamten erläutert, dass es zu vier weiteren Einbruchsversuchen in dem Wohngebiet (Main-Taunus-Ring) gekommen sei. Dabei hätten sich die unbekannten Täter ebenfalls an den entsprechenden Tiefgaragentüren zu schaffen gemacht. Diese wären teilweise geöffnet worden, zwei der Türen blieben ebenfalls verschlossen und konnten nicht gewaltsam aufgehebelt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist kein Diebesgut bekannt. Im Nachgang konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung eine männliche Person angetroffen werden, die mit der vorliegenden Tat in Verbindung gebracht wird. Der männliche Mitbürger ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland muss sich nun als Beschuldigter verantworten.

2. Diebstahl eines E-Scooter- 65760 Eschborn - Am Stadtpfad, Freitag, den 12.04.2024, 16:30 - 18:30 Uhr

Am Freitag, den 12.04.2024 gegen 20:20 Uhr meldete sich eine weibliche Anwohnerin aus Eschborn, Am Stadtpfad, bei der dortigen Polizeistation Eschborn. Die Mitteilerin meldete, dass ihr vor der Wohnanschrift mittels Fahrradschloss gesicherter E-Scooter von unbekannten Tätern entwendet wurde. Die unbekannten Täter entwendeten den E-Scooter samt Fahrradschloss aus dem dortigen Fahrradständer vor dem Mehrfamilienhaus. Das Fahrrad war nur in sich verschlossen und somit nicht ausreichend gegen Wegnahme gesichert. Die Polizei ermittelt. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695- 0 entgegen.

3. Trunkenheit im Straßenverkehr - 65795 Hattersheim am Main, Frankfurter Straße, Freitag, den 12.04.2024 um 01:15 Uhr

Am Freitagabend, den 12.04.2024 gegen 01:15 Uhr, fiel einer uniformierten Streife der Polizeistation Hofheim ein 40-jähriger, männlicher Fahrradfahrer, ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, im Bereich der Frankfurter Straße in Hattersheim auf. Die Streife wurde auf den Fahrradfahrer aufgrund seiner unsichereren Fahrweise aufmerksam. Dieser wurde nach kurzer Nachfahrt einer Kontrolle unterzogen zwecks Überprüfung der Fahrtauglichkeit aufgrund des Verdachts von Konsum von Alkohol oder Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenschnelltest schlug positiv auf Kokain an. Bei der Durchsuchung des Bs konnten zudem noch eine geringe Menge Amphetamine aufgefunden werden. Der Fahrer muss sich nun als Beschuldigter im Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell