POL-MTK: 14-Jähriger aus Hofheim vermisst

Hofheim (ots)

14-Jähriger aus Hofheim vermisst,

Hofheim, Seit Dienstag, 02.04.2024

Seit dem 02.04.2024 wird der 14-jährige Ahmed Eyyub Sarigül aus Hofheim vermisst. Eyyub ist derzeit in einer Jugendsozialeinrichtung in Hofheim untergebracht. Über die Osterfeiertage besuchte er seine Familie im Frankfurter Stadtteil Heddernheim. Dort verließ er am 02. April gegen 10.30 Uhr das Haus und kehrte nicht mehr zurück. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Eyyub ist 1,58 bis 1,62 Meter groß, schlank und hat dunkelbraune, schulterlange Haare. Er war zuletzt mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Lederschuhen und einem olivgrünen Parker bekleidet. Zudem hatte er in der Vergangenheit mehrfach geäußert, nach Hamburg fahren zu wollen. Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Jugendlichen führten, bittet die Kriminalpolizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Lichtbild des Vermissten ist beigefügt.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Eyyub nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer (06196) 2073-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

