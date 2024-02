Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis, unter Alkoholeinfluss und ohne gültiges Kennzeichen Verkehrsunfall verursacht und abgehauen

In der Nacht zu Samstag wurde die Nordhäuser Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass jemand in Mackenrode mit einem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen sei, einen Gegenstand beschädigte und anschließend die Unfallörtlichkeit fußläufig verließ. Das Motorrad ließ der Fahrer an der Unfallstelle liegen. Wie sich herausstellte, war das angebrachte Kennzeichen nicht für das Motorrad ausgegeben. Weitere Ermittlungen führten schließlich zum Fahrzeugführer. Der Grund seiner Flucht wurde schließlich schnell klar- er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme war die logische Konsequenz. Der junge Mann darf sich nun wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

