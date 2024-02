Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrszeichen beschädigt

Sondershausen (ots)

In Sondershausen befährt am Samstag, den 17.02.2024, die Fahrerin eines Pkw KIA gegen ca. 14:15 Uhr die Martin-Andersen-Nexö-Straße aus Richtung Borntalstraße kommend. Im Kurvenbereich zur Einmündung in den Katzenellenbogen kommt die Fahrerin mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überfährt hier ein Verkehrszeichen und kommt kurz darauf zum Stillstand. Die Fahrerin des Pkw bleibt unverletzt, am Schild entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 100.- Euro. Bei dem Pkw, welcher im Frontbereich beschädigt wird, liegt der Schaden bei ca. 3000.- Euro.

