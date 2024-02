Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Personenschaden

Sondershausen (ots)

Am Freitag, den 16.02.2024 gegen 19:35 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Kyffhäuser über einen Unfall mit Personenschaden informiert. Der Unfall ereignete sich in der Ortslage Sondershausen, im Kreuzungsbereich Martin-Anderson-Nexö-Str. / Waldstraße. Der Fahrer eines LKW MAN befuhr die Waldstraße und wollte in die Martin-Anderson-Nexö-Str. einbiegen. Hierbei übersah der Fahrer des MAN die vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Pkw Renault und kollidierte mit dieser. Der LKW MAN schob den Pkw Renault noch ca. 15 Meter vor sich her, bevor beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Bei dem Aufprall wurde die Fahrerin sowie die Beifahrerin des Pkw Renault leicht verletzt.

