LPI-NDH: Verkehrskontrolle

Nordhausen (ots) - Ein Zustellfahrzeug hat sich am Donnerstagnachmittag in Nordhausen selbstständig gemacht. Das abgestellte Fahrzeug war plötzlich eigenständig davon gerollt. Die führerlose Fahrt wurde durch ein anderes geparktes Auto gestoppt. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

