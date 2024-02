Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschwindigkeit kostet Vorderrad

Helbedündorf / OT Keula (ots)

Am Samstag, den 17.02.2024 gegen 15:35 Uhr befährt der Fahrer eines Pkw Volvo mit seinem Pkw die L 1016 von Windeberg kommend in Richtung Keula. Kurz vor Kilometer 5,0 durchfährt der Fahrer mit seinem Pkw eine Linkskurve, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt hier den Standfuß eines mobilen Baustellenschildes und reißt sich hierbei das rechte Vorderrad ab. Der Pkw "fährt" noch ca. 150 m weiter und bleibt letztendlich auf Höhe km 5,0 mittig seiner Fahrspur stehen. Das Vorderrad kann ca. 25 m von der Fahrbahn entfernt auf dem angrenzenden Acker festgestellt werden. Der Fahrer des Pkw kommt mit einem Schrecken davon, am Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden.

