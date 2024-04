PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Automat aufgebrochen +++ Räder aus Container entwendet +++ Mountainbike gestohlen

Hofheim (ots)

1. Automat aufgebrochen,

Hochheim, Am Falkenberg, Dienstag, 16.04.2024, 20 Uhr bis Mittwoch, 17.04.2024, 7 Uhr

(ro)In Hochheim ist in der Nacht auf Mittwoch ein Getränkeautomat aufgebrochen worden. Ein oder mehrere Täter brachen den freistehenden Automat in der Straße "Am Falkenberg" auf, nachdem sie sich unberechtigt Zutritt zu einem Vereinsgelände verschafft hatten. Sie konnten mit einer bislang unbekannten Höhe an Bargeld unerkannt flüchten. Der Schaden am Automat beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Polizei in Flörsheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2. Räder aus Container entwendet,

Flörsheim, Schieferstein, Dienstag, 16.04.2024, 17 Uhr bis Mittwoch, 17.04.2024, 8 Uhr

(ro)In der Nacht auf Mittwoch entwendeten Diebe in Flörsheim Kompletträder aus einem Container. Die Unbekannten betraten unberechtigt ein Grundstück in der Straße "Schieferstein" und brachen einen dort abgestellten Container auf. Hieraus ließen sie drei Kompletträder der Marke "Isuzu" im Wert von 600 Euro mitgehen, bevor sie unerkannt entkamen. Hinweise melden Sie bitte der Flörsheimer Polizei unter der Rufnummer (06145) 5476-0.

3. Mountainbike gestohlen,

Eschborn-Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, Mittwoch, 17.04.2024, 9 Uhr bis 16 Uhr

(ro)Fahrraddiebe haben in Eschborn-Niederhöchstadt ein hochwertiges Mountainbike gestohlen. Der Besitzer hatte sein Fahrrad der Marke "Bulls" am Bahnhof in der Steinbacher Straße angeschlossen abgestellt. Unbekannte brachen das Schloss auf und entwendeten das Mountainbike im Wert von über 850 Euro. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Die Eschborner Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell